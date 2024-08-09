KYK yurt başvuruları 2024-2025: KYK yurt başvuruları ne zaman? Yurt ücretleri ne kadar oldu?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru için geri sayım başladı. 2024-2025 yılı akademik yılının başlamasıyla birlikte, KYK yurtları yine on binlerce öğrenciyi ağırlayacak. Üniversite tercihlerini yapan öğrenciler ise tercih sonuçlarının açıklanmasını ve KYK yurt başvurularının başlamasını bekliyor. Peki, 2024-2025 KYK yurt başvuruları ne zaman? Yurt ücretleri ne kadar oldu?
2024-2025 KYK yurt başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt başvurusunda bulunacak olan öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından açıklanacak olan tarihleri merak ediyor. Peki, 2024-2025 KYK yurt başvuruları ne zaman? Yurt ücretleri ne kadar oldu?