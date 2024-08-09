KYK yurt başvuruları 2024-2025: KYK yurt başvuruları ne zaman? Yurt ücretleri ne kadar oldu?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru için geri sayım başladı. 2024-2025 yılı akademik yılının başlamasıyla birlikte, KYK yurtları yine on binlerce öğrenciyi ağırlayacak. Üniversite tercihlerini yapan öğrenciler ise tercih sonuçlarının açıklanmasını ve KYK yurt başvurularının başlamasını bekliyor. Peki, 2024-2025 KYK yurt başvuruları ne zaman? Yurt ücretleri ne kadar oldu?

KYK yurt başvuruları 2024-2025: KYK yurt başvuruları ne zaman? Yurt ücretleri ne kadar oldu? - 1

2024-2025 KYK yurt başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt başvurusunda bulunacak olan öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından açıklanacak olan tarihleri merak ediyor. Peki, 2024-2025 KYK yurt başvuruları ne zaman? Yurt ücretleri ne kadar oldu?

TÜRKİYE HABERLERİ

KYK yurt başvuruları 2024-2025: KYK yurt başvuruları ne zaman? Yurt ücretleri ne kadar oldu? - 2

2024-2025 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2023-2024 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları 29 Ağustos 2023 tarihinde başlamıştı.

Bu yılki KYK yurt başvuruları da üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Ağustos ayının son haftası başlayabileceği tahmin ediliyor.

KYK yurt başvuruları 2024-2025: KYK yurt başvuruları ne zaman? Yurt ücretleri ne kadar oldu? - 3

2024-2025 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

2024-2025 yılı için KYK yurt ücretleri, başvuru yapacak olan öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı.

Güncel KYK yurt ücretleri henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz dönem yurt ücretleri; tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6 570 TL olarak ödenmişti.

KYK yurt başvuruları 2024-2025: KYK yurt başvuruları ne zaman? Yurt ücretleri ne kadar oldu? - 4

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvurularının erişime açılmasıyla birlikte, kazandıkları üniversitelere kayıtlarını yaptıran öğrenciler yurt başvurularının nasıl yapılacağını merak etmeye başladı.

KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

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