KYK yurt başvuruları 2024-2025: KYK yurt başvuruları ne zaman? Yurt ücretleri ne kadar oldu?

2024-2025 KYK yurt başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt başvurusunda bulunacak olan öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından açıklanacak olan tarihleri merak ediyor. Peki, 2024-2025 KYK yurt başvuruları ne zaman? Yurt ücretleri ne kadar oldu?