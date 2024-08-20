KYK yurt başvuruları başladı 2024-2025: KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, yurt ücretleri ne kadar olacak? (GSB KYK yurt başvuru ekranı)
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları başladı. Kazandıkları üniversitelerin bulunduğu şehirlerde barınma ihtiyacı olan öğrenciler, 2024-2025 eğitim yılı için KYK yurt başvurusunda bulunacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu. . Peki, 2024-2025 KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, yurt ücretleri ne kadar olacak? İşte GSB KYK yurt başvuru ekranı.
2024-2025 KYK yurt başvuruları heyecanla bekleniyordu. YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte üniversite kayıtlarını yaptırmayı bekleyen öğrenciler, bir yandan da KYK yurt başvurularını 20 Ağustos itibarıyla yapmaya başladı. Öğrenciler, yerleştikleri üniversitelere yakın KYK yurtlarında kalabilmek için e-Devlet üzerinden başvuru yapacak. Peki, KYK yurt başvuruları nasıl yapılır, yurt ücretleri ne kadar?