KYK yurt başvuruları ne zaman? 2023 yurt başvurusu için geri sayım
YKS tercih işlemleri geride kaldı, yakın zaman içinde yerleştirme sonuçları da açıklanacak. Ailelerinden uzaklardaki şehirlerde üniversite lisans ya da ön lisans eğitimi alma hayali kuran gençler, öncelikle barınma ihtiyacı için KYK'nın yurt başvurularını bekleyecek. KYK her sene ilk olarak yurt başvurularını almaya başlıyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman?
2023 KYK yurt başvuruları üniversiteli adaylarının gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 17-18 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2023-YKS) sonuçları açıklanmış ve tercih süreci de geride kalmıştı. Üniversiteli adaylarının gözü şimdi KYK'dan yapılacak yurt başvurularına yönelik açıklamalara çevrildi. Yurt başvurularının YKS yerleştirme işlemlerinin hemen ardından başlayacak üniversite kayıt süreci ile netlik kazanması bekleniyor. İşte, KYK yurt başvuru sürecine dair detaylar...