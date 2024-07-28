KYK yurt başvuruları ne zaman? 2024 KYK başvuru tarihinde son durum

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 2024 oturumları geçtiğimiz haftalarda sona erdi. ÖSYM'nin değerlendirme işlemlerinin ardından sonuçlar ilan edilecek ve yayımlanan kılavuz ile tercih süreci başlayacak. Henüz uzun bir zaman olmasına rağmen şimdiden KYK kredi/burs ve yurt başvuruları da gündeme geldi. İşte, 2024 KYK burs ve yurt başvurularında son durum...