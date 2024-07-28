KYK yurt başvuruları ne zaman? 2024 KYK başvuru tarihinde son durum
2024-2025 eğitim döneminde lisans ve önlisans eğitimi alma hayali kuran adayların, KYK burs ve yurt başvuru beklentileri de başladı. Sonuçların ilan edilmesi ve ardından tercih takviminin de netleşmesi ile bu kez de burs ve yurt konuları gündeme gelecek. Her yıl yüz binlerce öğrenciye burs/kredi ve yurt imkanı tanıyan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bu yıl da öğrencilerin yanında olacak. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 2024 oturumları geçtiğimiz haftalarda sona erdi. ÖSYM'nin değerlendirme işlemlerinin ardından sonuçlar ilan edilecek ve yayımlanan kılavuz ile tercih süreci başlayacak. Henüz uzun bir zaman olmasına rağmen şimdiden KYK kredi/burs ve yurt başvuruları da gündeme geldi. İşte, 2024 KYK burs ve yurt başvurularında son durum...