GSB tarafından her yıl üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından ilan edilen KYK yurt başvuru takvimi için gözler YKS tercih sonuçlarına çevrildi. Geçtiğimiz yıllarda başvurular, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını takip eden 2–3 gün içinde başlamıştı. 2025 yılı için de benzer bir takvim bekleniyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman? 2025-2026 GSB KYK yurt başvuru tarihleri belli oldu mu?