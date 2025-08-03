KYK yurt başvuruları ne zaman? 2025-2026 GSB KYK yurt başvuru tarihleri belli oldu mu?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından sunulan KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağı, YKS tercih döneminin başlamasıyla birlikte merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde barınma ihtiyacını karşılamak üzere KYK yurtlarına başvurmayı planlıyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 KYK yurt başvuru tarihleri belli oldu mu?

KYK yurt başvuruları ne zaman? 2025-2026 GSB KYK yurt başvuru tarihleri belli oldu mu? - 1

GSB tarafından her yıl üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından ilan edilen KYK yurt başvuru takvimi için gözler YKS tercih sonuçlarına çevrildi. Geçtiğimiz yıllarda başvurular, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını takip eden 2–3 gün içinde başlamıştı. 2025 yılı için de benzer bir takvim bekleniyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman? 2025-2026 GSB KYK yurt başvuru tarihleri belli oldu mu?

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KYK yurt başvuruları ne zaman? 2025-2026 GSB KYK yurt başvuru tarihleri belli oldu mu? - 2

2025-2026 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025 YKS sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. Geçtiğimiz sene YKS yerleştirme sonuçları 13 Ağustos 2024 tarihinde paylaşılmıştı. KYK yurt başvuruları da 20 Ağustos Salı günü başlamış ve 24 Ağustos günü son bulmuştu. 2024 KYK yurt sonuçları, 5 Eylül tarihinde açıklandı.

KYK yurt başvuru tarihleri, her yıl YKS yerleştirme sonuçlarının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilan ediliyor.

2024 yılında başvurular 20 Ağustos'ta başlamıştı. Bu yıl da benzer şekilde KYK yurt başvurularının Ağustos ayının son haftasında başlaması bekleniyor.

KYK yurt başvuruları ne zaman? 2025-2026 GSB KYK yurt başvuru tarihleri belli oldu mu? - 3

KYK BURS BAŞVURULARI EKİM'DE

KYK 2024-2025 dönemi burs ve öğrenim kredisi başvuruları 8 Ekim'de başlamış ve 13 Ekim'de bitmişti.

KYK yurt başvuruları ne zaman? 2025-2026 GSB KYK yurt başvuru tarihleri belli oldu mu? - 4

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Yurt başvuruları e-Devlet Kapısı üzerinden alınıyor. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

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