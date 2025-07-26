KYK yurt başvuruları ne zaman? 2025-2026 KYK yurt başvuru tarihleri

Genellikle her yıl yaz aylarında başlayan KYK yurt başvuruları, 2025-2026 eğitim yılı öncesinde de merak konusu oldu. YKS sonuçlarının açıklanması ve tercih sürecinin kısa bir zaman içinde başlayacak olması nedeniyle gözler KYK yurt başvuru tarihlerine çevrildi. Kesin tarihlerin KYK tarafından duyurulmasıyla birlikte öğrenciler, başvuru sürecine dahil olabilecek. Peki, 2025-2026 KYK yurt başvuruları ne zaman başlar?