KYK yurt başvuruları ne zaman? 2025-2026 KYK yurt başvuru tarihleri
2025-2026 KYK yurt başvuruları, her yıl olduğu gibi üniversiteye yeni başlayacak ya da mevcut eğitimine devam edecek öğrenciler için büyük bir önem taşıyor. Öğrenciler, hem barınma hem de yaşam maliyetlerini hafifletmek amacıyla KYK yurtlarına başvurularını yaparak, devlet tarafından sağlanan barınma imkanından yararlanmayı hedefliyor. Peki, 2025-2026 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
Genellikle her yıl yaz aylarında başlayan KYK yurt başvuruları, 2025-2026 eğitim yılı öncesinde de merak konusu oldu. YKS sonuçlarının açıklanması ve tercih sürecinin kısa bir zaman içinde başlayacak olması nedeniyle gözler KYK yurt başvuru tarihlerine çevrildi. Kesin tarihlerin KYK tarafından duyurulmasıyla birlikte öğrenciler, başvuru sürecine dahil olabilecek. Peki, 2025-2026 KYK yurt başvuruları ne zaman başlar?