KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 KYK yurt ve burs başvurU sürecinde son gelişmeler

2023-2024 eğitim döneminde lisans ve önlisans eğitimi alma hayali kuran adayların, KYK burs ve yurt başvuru beklentileri de başladı. Sonuçların ilan edilmesi ve ardından tercih sürecinin başlaması ile bu kez de burs ve yurt konuları gündeme gelecek. Her yıl yüz binlerce öğrenciye burs/kredi ve yurt imkanı tanıyan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bu yıl da öğrencilerin yanında olacak. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 KYK yurt ve burs başvurU sürecinde son gelişmeler - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 2023 oturumları geçtiğimiz günlerde sona erdi. ÖSYM'nin değerlendirme işlemlerinin ardından sonuçlar ilan edilecek ve yayımlanan kılavuz ile tercih süreci başlayacak. Henüz uzun bir zaman olmasına rağmen şimdiden KYK kredi/burs ve yurt başvuruları da gündeme geldi. İşte, 2023 KYK burs ve yurt başvurularında son durum...

TÜRKİYE HABERLERİ

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 KYK yurt ve burs başvurU sürecinde son gelişmeler - 2

KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?


Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı.

Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor.

Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 KYK yurt ve burs başvurU sürecinde son gelişmeler - 3

2023 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları 24 Ağustos 2022 tarihinde başlamıştı.

Bu yılki başvuruların da ilk yerleştirme işleminin sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yine Ağustos ayının son haftası başlayabileceği tahmin ediliyor.

DAHA FAZLA GÖSTER