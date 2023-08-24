KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru tarihleri belli oldu mu?

Üniversite yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesi ardından gözler KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) yurt başvurularına çevrildi. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da KYK yurt başvuruları online olarak alınacak. Yurtta kalmaya hak kazanan ve ilk kayıt ücretini yatırarak onay işlemini yapan bir öğrencinin yurt müdürlüğüne başvurup işlemlerini yerine getirmesi gerekmektedir. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru tarihleri belli oldu mu?

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru tarihleri belli oldu mu? - 1

Yeni eğitim öğretim dönemine kısa bir süre kala gündeme gelen konulardan biri de KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu)  yurt başvuru tarihleri oldu. KYK yurt başvuruları 2023 üniversite kayıt işlemlerinin ardından başlayacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru tarihleri belli oldu mu? - 2

Geçtiğimiz yıl üniversite sonuçları 15 Ağustos'ta ilan edilmişti, yurt başvuruları ise 24 Ağustos’ta başlamıştı. 2023-2024 eğitim - öğretim dönemi yurt başvurularının ağustos ayının son haftasında başlaması bekleniyor.

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru tarihleri belli oldu mu? - 3

YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru tarihleri belli oldu mu? - 4

KİMLER KYK YURTLARINDA ÜCRETSİZ KALABİLİR?

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

Gazi ve gazi çocukları,

Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

Devlet koruması altında olanlar,

Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

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