KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru tarihleri belli oldu mu?
Üniversite yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesi ardından gözler KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) yurt başvurularına çevrildi. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da KYK yurt başvuruları online olarak alınacak. Yurtta kalmaya hak kazanan ve ilk kayıt ücretini yatırarak onay işlemini yapan bir öğrencinin yurt müdürlüğüne başvurup işlemlerini yerine getirmesi gerekmektedir. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru tarihleri belli oldu mu?
Yeni eğitim öğretim dönemine kısa bir süre kala gündeme gelen konulardan biri de KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) yurt başvuru tarihleri oldu. KYK yurt başvuruları 2023 üniversite kayıt işlemlerinin ardından başlayacak.