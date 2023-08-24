KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru tarihleri belli oldu mu?

KİMLER KYK YURTLARINDA ÜCRETSİZ KALABİLİR?

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,



Gazi ve gazi çocukları,



Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,



Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,



Devlet koruması altında olanlar,



Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.