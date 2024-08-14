KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Yurt ücretleri ne kadar? (2024-2025 GSB KYK yurt başvuru ekranı)
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları için tarih araştırmaları başladı. 2024 yılı üniversite tercih işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte, gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından erişime açılacak olan 2024-2025 KYK yurt başvurularına çevrildi. Yaşadıkları şehirlerden ayrılıp, farklı şehirlerde okumaya gidecek olan öğrenciler, KYK yurt ücretlerini merak ediyor. Peki, 2024-2025 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Yurt ücretleri ne kadar?
2024-2025 akademik yılının başlamasına kısa bir zaman kala KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. e-Devlet üzerinden alınacak olan 2024-2025 KYK yurt başvuruları, birçok öğrencinin üniversite eğitimleri öncesinde barınak ihtiyaçlarını karşılayacak. Peki, 2024-2025 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Yurt ücretleri ne kadar?