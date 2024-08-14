KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Yurt ücretleri ne kadar? (2024-2025 GSB KYK yurt başvuru ekranı)

2024-2025 akademik yılının başlamasına kısa bir zaman kala KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. e-Devlet üzerinden alınacak olan 2024-2025 KYK yurt başvuruları, birçok öğrencinin üniversite eğitimleri öncesinde barınak ihtiyaçlarını karşılayacak. Peki, 2024-2025 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Yurt ücretleri ne kadar?