KYK yurt-burs başvuru tarihleri 2025: KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? Gözler GSB duyurusunda

2025 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK burs ve kredi başvuruları ise genellikle üniversitelerde kayıtların tamamlanmasının ardından, Ekim-Kasım aylarında başlıyor. Öğrenciler yine e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. KYK bursları karşılıksız olarak öğrencilere sunulurken, kredi ödemeleri mezuniyet sonrasında geri ödenmek şartıyla veriliyor.



2025-2026 eğitim yılı için lisans öğrencilerine ödenecek burs ve kredi miktarının artırılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda yapılan düzenlemeler dikkate alındığında, bu yıl da desteklerin enflasyon oranı ve ekonomik koşullara göre güncellenmesi gündemde.