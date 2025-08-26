KYK yurt-burs başvuru tarihleri 2025: KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? Gözler GSB duyurusunda

Üniversite yerleştirme sonuçlarının ardından binlerce öğrencinin en çok merak ettiği konuların başında KYK yurt ve burs başvuru tarihleri 2025 geliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) her yıl olduğu gibi bu yıl da hem KYK yurt başvuruları hem de KYK burs ve kredi başvurularını kendi resmi internet sitesi üzerinden duyuracak. Öğrenciler, barınma ve maddi destek süreçleri için gözlerini GSB’nin açıklayacağı resmi tarihlere çevirmiş durumda. Peki, 2025 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?

2025 KYK yurt ve burs başvuru tarihleri, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Kazandıkları üniversiteleri, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenen öğrenciler, hem barınma hem de maddi ihtiyaçlarını KYK tarafından sağlanan yurt ve burs imkanlarıyla sağlayacak. Peki, 2025 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman?

2025 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Her yıl ÖSYM tarafından açıklanan üniversite yerleştirme sonuçlarının ardından kısa süre içinde KYK yurt başvuruları alınıyor. 2025 yılı için de benzer bir takvimin uygulanması bekleniyor.

Bu kapsamda, KYK yurt başvurularının Eylül ayı başında başlaması bekleniyor.

GELİR DURUMU VE SOSYAL KOŞULLAR ÖNEMLİ KRİTER OLACAK

Yurt başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın duyurusunun ardından e-Devlet üzerinden alınacak.

Başvurular sırasında öğrencilerden kimlik, tercih edilen şehir ve okul bilgileri istenirken; değerlendirmeler öğrencinin ailesinin gelir durumu, sosyal koşulları ve yerleştirildiği üniversiteye göre yapılıyor.

2025 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK burs ve kredi başvuruları ise genellikle üniversitelerde kayıtların tamamlanmasının ardından, Ekim-Kasım aylarında başlıyor. Öğrenciler yine e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. KYK bursları karşılıksız olarak öğrencilere sunulurken, kredi ödemeleri mezuniyet sonrasında geri ödenmek şartıyla veriliyor.

2025-2026 eğitim yılı için lisans öğrencilerine ödenecek burs ve kredi miktarının artırılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda yapılan düzenlemeler dikkate alındığında, bu yıl da desteklerin enflasyon oranı ve ekonomik koşullara göre güncellenmesi gündemde.

GÖZLER GSB DUYURUSUNDA

KYK yurt ve burs başvurularına ilişkin kesin tarihler henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın önümüzdeki günlerde resmi duyuruyu yapması bekleniyor. Öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için gsb.gov.tr ve e-Devlet üzerinden gelişmeleri yakından takip etmeleri büyük önem taşıyor.

