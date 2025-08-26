KYK yurt-burs başvuru tarihleri 2025: KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? Gözler GSB duyurusunda
Üniversite yerleştirme sonuçlarının ardından binlerce öğrencinin en çok merak ettiği konuların başında KYK yurt ve burs başvuru tarihleri 2025 geliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) her yıl olduğu gibi bu yıl da hem KYK yurt başvuruları hem de KYK burs ve kredi başvurularını kendi resmi internet sitesi üzerinden duyuracak. Öğrenciler, barınma ve maddi destek süreçleri için gözlerini GSB’nin açıklayacağı resmi tarihlere çevirmiş durumda. Peki, 2025 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?
2025 KYK yurt ve burs başvuru tarihleri, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Kazandıkları üniversiteleri, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenen öğrenciler, hem barınma hem de maddi ihtiyaçlarını KYK tarafından sağlanan yurt ve burs imkanlarıyla sağlayacak. Peki, 2025 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman?