KYK yurt sonuçları 2024-2025: KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (e-Devlet sorgulama ekranı)

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt sonuçları, 2024-2025 akademik yılı için üniversite kayıtlarını tamamlayan ve yurt başvurusunda bulunan öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından duyurulacak olan KYK yurt sonuçları için tarih araştırmaları sürüyor. Peki, 2024-2025 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte e-Devlet KYK yurt sorgulama ekranı.

KYK yurt sonuçları 2024-2025: KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (e-Devlet sorgulama ekranı) - 1

2024-2025 KYK yurt başvuru sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da on binlerce öğrenci, üniversite eğitimi alacakları şehirlerde barınma ihtiyacını karşılabilmek için KYK yurt başvurusunda bulundu. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte ise gözler KYK yurt sonuçlarının duyurulacağı tarihe çevrildi. Peki, 2024-2025 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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KYK yurt sonuçları 2024-2025: KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (e-Devlet sorgulama ekranı) - 2

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 20 Ağustos Salı günü başlatılan KYK başvuruları 24 Ağustos Cumartesi saat 23.59'da sona erdi.

KYK yurt başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl 13 Eylül'de açıklanmıştı. 2024-2025 yılı KYK yurt sonuçlarının bu yıl da eylül ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.

KYK yurt sonuçları 2024-2025: KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (e-Devlet sorgulama ekranı) - 3

2024-2025 KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KYK yurt başvuru sonuçları e-devlet üzerinden öğrenebilecek. Bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler başvuru sonuçlarına erişebilecek.

KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KYK yurt sonuçları 2024-2025: KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (e-Devlet sorgulama ekranı) - 4

KİMLER KYK YURTLARINDA ÜCRETSİZ KALABİLİR?

- Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

- Gazi ve gazi çocukları,

- Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

- Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

- Devlet koruması altında olanlar,

- Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

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