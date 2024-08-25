KYK yurt sonuçları 2024-2025: KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (e-Devlet sorgulama ekranı)

2024-2025 KYK yurt başvuru sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da on binlerce öğrenci, üniversite eğitimi alacakları şehirlerde barınma ihtiyacını karşılabilmek için KYK yurt başvurusunda bulundu. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte ise gözler KYK yurt sonuçlarının duyurulacağı tarihe çevrildi. Peki, 2024-2025 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?