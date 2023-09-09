KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 GSB KYK yurt başvuru sonuçları bekleniyor
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları için geri sayım başladı. YKS tercih sonuçları sonrasında, yaşadıkları şehirden uzakta bir üniversite kazanan öğrenciler, barınmaya çözüm bulmak için KYK yurtlarına başvurmuştu. 2 Eylül'de tamamlanan KYK yurt başvuruları sonrasında gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurt sonuçları duyurusuna çevrildi. Peki, KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2023-2024 KYK yurt başvuru sonuçları beklenmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açıklanacak olan KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Peki, KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?