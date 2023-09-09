KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 GSB KYK yurt başvuru sonuçları bekleniyor

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları için geri sayım başladı. YKS tercih sonuçları sonrasında, yaşadıkları şehirden uzakta bir üniversite kazanan öğrenciler, barınmaya çözüm bulmak için KYK yurtlarına başvurmuştu. 2 Eylül'de tamamlanan KYK yurt başvuruları sonrasında gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurt sonuçları duyurusuna çevrildi. Peki, KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 GSB KYK yurt başvuru sonuçları bekleniyor - 1

2023-2024 KYK yurt başvuru sonuçları beklenmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açıklanacak olan KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Peki, KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

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KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 GSB KYK yurt başvuru sonuçları bekleniyor - 2

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Bakanlıkça belirlenen tarihlerde hak sahipleri ve yedek alım sonuçları ilan edilecek. Sonuçlar https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden kontrol edilebilecek

KYK yurt başvuru sonuçlarının eylül ayının son haftasına kadar paylaşılması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 GSB KYK yurt başvuru sonuçları bekleniyor - 3

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor. En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor.

Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira oldu.

KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 GSB KYK yurt başvuru sonuçları bekleniyor - 4

KYK YURT ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENİR?

İlk kayıt ücreti ödendikten sonra yurt ücreti içinde bulunulan ayın son günü saat 23.00'e kadar ödenmelidir. Ancak yurtlarda barınan öğrencilere, eylül ayı yurt ücretlerini ödemeleri için 15 Eylül saat 23.00'e kadar süre verilir. Bu süre sonunda ödemelerini yapmayan öğrencilerin kayıtları silinir.

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