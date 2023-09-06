KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama)

KYK yurt başvuru sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından, 29 Ağustos tarihinde başlayan KYK yurt başvuruları, 2 Eylül'de sona erdi. 2023-2024 yılı KYK yurtları için başvuruda bulunan adaylar şimdi de bakanlıktan gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama) - 1

2023-2024 KYK yurt başvurularının tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. KYK yurt başvurusunda bulunan öğrenciler, bakanlığın duyurusu sonrasında, e-Devlet üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek. Peki, KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

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KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama) - 2

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Bakanlıkça belirlenen tarihlerde hak sahipleri ve yedek alım sonuçları ilan edilecek. Sonuçlar https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden kontrol edilebilecek

KYK yurt başvuru sonuçlarının eylül ayının son haftasına kadar paylaşılması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama) - 3

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor. En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor.

Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira oldu.

KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama) - 4

KYK YURT ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENİR?

İlk kayıt ücreti ödendikten sonra yurt ücreti içinde bulunulan ayın son günü saat 23.00'e kadar ödenmelidir. Ancak yurtlarda barınan öğrencilere, eylül ayı yurt ücretlerini ödemeleri için 15 Eylül saat 23.00'e kadar süre verilir. Bu süre sonunda ödemelerini yapmayan öğrencilerin kayıtları silinir.

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