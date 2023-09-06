KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama)
KYK yurt başvuru sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından, 29 Ağustos tarihinde başlayan KYK yurt başvuruları, 2 Eylül'de sona erdi. 2023-2024 yılı KYK yurtları için başvuruda bulunan adaylar şimdi de bakanlıktan gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
2023-2024 KYK yurt başvurularının tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. KYK yurt başvurusunda bulunan öğrenciler, bakanlığın duyurusu sonrasında, e-Devlet üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek. Peki, KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?