KYK yurt sonuçları sorgulama 2024-2025: KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları, barınma ihtiyacını karşılaşmak için e-Devlet üzerinden başvuru yapan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 20-24 Ağustos tarihlerinde tamamlanan KYK yurt başvurularının ne zaman açıklanacağı, üniversite kayıtlarını tamamlayan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, 2024-2025 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2024-2025 KYK yurt sonuçları sorgulama ekranınının erişime açılması için geri sayım başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yapılacak olan duyuruyla birlikte, KYK yurt sonuçları açıklanacak. Peki, 2024-2025 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?