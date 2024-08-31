KYK yurt sonuçları sorgulama 2024-2025: KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları, barınma ihtiyacını karşılaşmak için e-Devlet üzerinden başvuru yapan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 20-24 Ağustos tarihlerinde tamamlanan KYK yurt başvurularının ne zaman açıklanacağı, üniversite kayıtlarını tamamlayan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, 2024-2025 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK yurt sonuçları sorgulama 2024-2025: KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

2024-2025 KYK yurt sonuçları sorgulama ekranınının erişime açılması için geri sayım başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yapılacak olan duyuruyla birlikte, KYK yurt sonuçları açıklanacak. Peki, 2024-2025 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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KYK yurt sonuçları sorgulama 2024-2025: KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 20 Ağustos Salı günü başlatılan KYK başvuruları 24 Ağustos Cumartesi saat 23.59'da sona erdi.

KYK yurt başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl 13 Eylül'de açıklanmıştı. 2024-2025 yılı KYK yurt sonuçlarının bu yıl da eylül ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.

KYK yurt sonuçları sorgulama 2024-2025: KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

KAYITLAR NASIL YAPILACAK?

YURTKUR'a bağlı yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerde https://www.turkiye.gov.tr/" adresinden kayıtlarını yaptırabilecek. Öğrenciler ayrıca kazandıkları yurda giderek şahsen de kayıt olabilecek.

KYK yurt sonuçları sorgulama 2024-2025: KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

2024-2025 KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KYK yurt başvuru sonuçları e-devlet üzerinden öğrenebilecek. Bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler başvuru sonuçlarına erişebilecek.

KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KYK yurt sonuçları sorgulama 2024-2025: KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 5

KYK YURT ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENİR?

İlk kayıt ücreti ödendikten sonra yurt ücreti içinde bulunulan ayın son günü saat 23.00'e kadar ödenmelidir. Ancak yurtlarda barınan öğrencilere, eylül ayı yurt ücretlerini ödemeleri için 15 Eylül saat 23.00'e kadar süre verilir. Bu süre sonunda ödemelerini yapmayan öğrencilerin kayıtları silinir.

KYK yurt sonuçları sorgulama 2024-2025: KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 6

KİMLER KYK YURTLARINDA ÜCRETSİZ KALABİLİR?

- Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

- Gazi ve gazi çocukları,

- Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

- Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

- Devlet koruması altında olanlar,

- Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

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