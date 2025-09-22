KYK Yurt-Time başvuru ekranı 2025: GSB KYK Yurt-Time başvuruları nereden, nasıl yapılır?

KYK Yurt-Time başvuruları, yurtlarda barınan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Öğrencilerin hem spor yapması hem de harçlık kazanması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan KYK Yurt-Time Spor başvuruları başladı. Peki, 2025 KYK Yurt-Time başvuruları nereden, nasıl yapılır?

KYK Yurt-Time başvuru ekranı 2025: GSB KYK Yurt-Time başvuruları nereden, nasıl yapılır?

2025 KYK Yurt-Time başvurularının nasıl yapılacağı, başvuruların başlamasıyla birlikte araştırılıyor. Yurtlarda barınan öğrencilerin ek ekonomik gelir elde etmesi, günlük spor alışkanlığı kazanması, yurt işleyişine katkı sunması ve gerçek hizmet ortamında kamuyu tanıması amacıyla geliştirilen Yurt-Time Spor Projesi için başvurular bugün itibarıyla başladı. İşte ayrıntılar.

KYK Yurt-Time başvuru ekranı 2025: GSB KYK Yurt-Time başvuruları nereden, nasıl yapılır?

KYK YURT-TİME BAŞVURU TARİHLERİ

22 Eylül Pazartesi günü başlayan KYK Yurt-Time başvuruları, 24 Eylül Çarşamba günü sona erecek.

Birinci sınıfın ikinci dönemi veya daha üst sınıflarda eğitim gören öğrenciler projeye başvurabilecek. Projeye başvurmak için öğrencilerin yurtlarda resmi kaydının bulunması gerekiyor.

KYK Yurt-Time başvuru ekranı 2025: GSB KYK Yurt-Time başvuruları nereden, nasıl yapılır?

KYK YURT TİME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuruları, https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-yurt-time-spor-projesi-basvurusu adresi üzerinden alınacak.

KYK Yurt-Time başvuru ekranı 2025: GSB KYK Yurt-Time başvuruları nereden, nasıl yapılır?

BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Başvurular değerlendirilirken öğrencinin akademik başarısı ve burs/kredi durumu dikkate alınıyor.

Proje kapsamında gençler idare asistanlığı, yurt eğitim sorumlusu asistanlığı, sosyal medya sorumluluğu, kütüphane sorumluluğu, yemekhane sorumluluğu gibi ağır iş gerektirmeyen yirmi iki farklı görevde yer alabiliyor.

