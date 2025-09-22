KYK Yurt-Time başvuru ekranı 2025: GSB KYK Yurt-Time başvuruları nereden, nasıl yapılır?

2025 KYK Yurt-Time başvurularının nasıl yapılacağı, başvuruların başlamasıyla birlikte araştırılıyor. Yurtlarda barınan öğrencilerin ek ekonomik gelir elde etmesi, günlük spor alışkanlığı kazanması, yurt işleyişine katkı sunması ve gerçek hizmet ortamında kamuyu tanıması amacıyla geliştirilen Yurt-Time Spor Projesi için başvurular bugün itibarıyla başladı. İşte ayrıntılar.