KYK yurt time başvuru sonuçları sorgulama 2025: KYK yurt time sonuçları açıklandı mı?

GENÇLER HEM KAZANACAK HEM SPOR YAPACAK

Projeyle aylık en fazla kırk saat görev alarak harçlıklarını çıkaran ve yurt işleyişine katkı sunan gençler, kamuda staj niteliğinde görev alarak iş hayatına ilk adımı yurdun güvenli ortamında atmış olacak. Her gün beş dakikalık spor egzersizinin ardından göreve başlayacak olan gençler, aynı zamanda sporu hayatlarının bir parçası haline getirmiş olacak.



Yapılan saha araştırmalarında bugüne kadar Yurt Time Spor Projesi’ne katılan gençler; projenin kendilerine günlük spor yapma alışkanlığı, kamuda görev alma tecrübesi, sosyal çevre, sorumluluk bilinci ve bütçe yönetimi konusunda deneyim kazandırdığını ifade ederek projeden memnuniyetlerini dile getiriyor.