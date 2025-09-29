KYK yurt time başvuru sonuçları sorgulama 2025: KYK yurt time sonuçları açıklandı mı?

KYK yurt time başvuru sonuçları, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından tamamlanan başvuruların ardından sorgulanıyor. KYK yurt time başvuruları 22 Eylül'de başlayıp 24 Eylül'de sona ermişti. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. Peki, 2025 KYK yurt time başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 KYK yurt time başvuru sonuçları için geri sayım başladı. KYK yurt time projesiyle harçlıklarını çıkaran ve yurt işleyişine katkı sunacak olan gençler, başvuru sonuçları için tarih açıklamasını bekliyor. Peki, 2025 KYK yurt time başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK YURT TİME BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından alınan yurt time spor başvurularının sonuçları için tarih araştırması başladı.

Geçen yıl (2024) başvuruların sonuçları 26 Eylül tarihinde ilan edilmişti. Bu nedenle, 2025 yılı KYK Yurt Time Spor başvuru sonuçlarının ekim ayının ilk haftasına kadar açıklanması bekleniyor.

KYK YURT TİME SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Sonuçlar açıklandığında öğrenciler, bilgilerine e-Devlet Kapısı üzerinden erişebilecek. 2025 yılı KYK Yurt Time Spor başvuru sonuçları, duyuru takvimi doğrultusunda ilan edilecek ve öğrenciler sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.

GENÇLER HEM KAZANACAK HEM SPOR YAPACAK

Projeyle aylık en fazla kırk saat görev alarak harçlıklarını çıkaran ve yurt işleyişine katkı sunan gençler, kamuda staj niteliğinde görev alarak iş hayatına ilk adımı yurdun güvenli ortamında atmış olacak. Her gün beş dakikalık spor egzersizinin ardından göreve başlayacak olan gençler, aynı zamanda sporu hayatlarının bir parçası haline getirmiş olacak.

Yapılan saha araştırmalarında bugüne kadar Yurt Time Spor Projesi’ne katılan gençler; projenin kendilerine günlük spor yapma alışkanlığı, kamuda görev alma tecrübesi, sosyal çevre, sorumluluk bilinci ve bütçe yönetimi konusunda deneyim kazandırdığını ifade ederek projeden memnuniyetlerini dile getiriyor.

