KYK yurt time başvuru sonuçları sorgulama 2025: KYK yurt time sonuçları açıklandı mı?
KYK yurt time başvuru sonuçları, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından tamamlanan başvuruların ardından sorgulanıyor. KYK yurt time başvuruları 22 Eylül'de başlayıp 24 Eylül'de sona ermişti. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. Peki, 2025 KYK yurt time başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 KYK yurt time başvuru sonuçları için geri sayım başladı. KYK yurt time projesiyle harçlıklarını çıkaran ve yurt işleyişine katkı sunacak olan gençler, başvuru sonuçları için tarih açıklamasını bekliyor. Peki, 2025 KYK yurt time başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?