KYK yurt-time başvuruları: 2025 KYK yurt-time başvuruları başladı (e-Devlet başvuru ekranı)
Yurt-Time Spor başvuruları 16 Eylül itibariyle başladı. Yurt-Time Spor Projesi için e-Devlet üzerinden başvuru alınacak. Geçtiğimiz yıl uygulamaya konulan KYK yurt-time projesiyle birlikte öğrenciler günlük spor alışkanlığı kazanıp, sosyal ve akademik yönden gelişim gösterebiliyor. Peki, 2025 KYK yurt-time başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
2025 KYK yurt-time başvuruları, KYK yurtlarında kalan binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Yurt-time projesinin ne olduğu ve nasıl başvurulacağı binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. KYK yurdunda kalan birçok öğrenci yurt-time projesi ile spor faaliyetlerine katkıda bulunabilecek. Peki, KYK yurt-time başvurusu nasıl ve nereden yapılır?