KYK yurt-time başvuruları: 2025 KYK yurt-time başvuruları başladı (e-Devlet başvuru ekranı)

Yurt-Time Spor başvuruları 16 Eylül itibariyle başladı. Yurt-Time Spor Projesi için e-Devlet üzerinden başvuru alınacak. Geçtiğimiz yıl uygulamaya konulan KYK yurt-time projesiyle birlikte öğrenciler günlük spor alışkanlığı kazanıp, sosyal ve akademik yönden gelişim gösterebiliyor. Peki, 2025 KYK yurt-time başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

KYK yurt-time başvuruları: 2025 KYK yurt-time başvuruları başladı (e-Devlet başvuru ekranı) - 1

2025 KYK yurt-time başvuruları, KYK yurtlarında kalan binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Yurt-time projesinin ne olduğu ve nasıl başvurulacağı binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. KYK yurdunda kalan birçok öğrenci yurt-time projesi ile spor faaliyetlerine katkıda bulunabilecek. Peki, KYK yurt-time başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

TÜRKİYE HABERLERİ

KYK yurt-time başvuruları: 2025 KYK yurt-time başvuruları başladı (e-Devlet başvuru ekranı) - 2

KYK YURT-TİME BAŞVURULARI BUGÜN BAŞLIYOR

KYK Yurt-Time Spor Projesi başvuruları 16 Eylül 2024 Pazartesi günü başladı. Başvurular 20 Eylül 2024 Cuma gününe kadar devam edecek.

KYK yurt-time başvuruları: 2025 KYK yurt-time başvuruları başladı (e-Devlet başvuru ekranı) - 3

KYK YURT-TİME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurdunda kalan öğrenciler başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden yapacaklar. Aşağıdaki linkten kolaylıkla başvurunuzu yapabilirsiniz.

YURT-TİME BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN

KYK yurt-time başvuruları: 2025 KYK yurt-time başvuruları başladı (e-Devlet başvuru ekranı) - 4

KYK YURT TİME PROJESİ NEDİR?

KYK yurt-time projesi ile KYK yurtlarında kalan öğrenciler spor faaliyetlerinde görev alabilecekler. Bu görevlendirme ile öğrenciler bir yandan para kazanırken bir yandan da sporun içinde yer alacaklar.

Söz konusu proje dâhilinde her yurttan on öğrenci seçilecek. Seçilen kişiler günlük iki saat haftalık da sekiz saatten fazla olmayacak şekilde kendi yurtlarında görevlendirilerek ek gelir elde edecekler.

Proje kapsamında kısmi zamanlı çalışan öğrenciler, sigortalı sayılmakta ve haklarında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanmaktadır.

DAHA FAZLA GÖSTER