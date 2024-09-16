KYK yurt-time başvuruları: 2025 KYK yurt-time başvurusu nasıl ve nereden yapılır? (e-Devlet başvuru ekranı)
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt-time başvuruları için geri sayım başladı. KYK yurt-time başvurularının nasıl yapılacağı, KYK yurtlarında kalan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz yıl uygulamaya konulan KYK yurt-time projesiyle birlikte öğrenciler günlük spor alışkanlığı kazanıp, sosyal ve akademik yönden gelişim gösterebiliyor. Peki, 2025 KYK yurt-time başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
2025 KYK yurt-time başvuruları, KYK yurtlarında kalan binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Yurt-time projesinin ne olduğu ve nasıl başvurulacağı binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. KYK yurdunda kalan birçok öğrenci yurt-time projesi ile spor faaliyetlerine katkıda bulunabilecek. Peki, KYK yurt-time başvurusu nasıl ve nereden yapılır?