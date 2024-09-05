KYK yurt ücretleri 2024-2025: KYK yurt ücretleri ne kadar oldu, zam geldi mi? (1.tip, 2.tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip yurt ücretleri)

2024-2025 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Güncel KYK yurt ücretlerine ilişkin henüz yeni bir açıklama yapılmadı. En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor.

2024 yılında KYK yurt ücretleri; Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira olarak belirlenmişti.

Buna göre; yeni bir resmi açıklama gelene kadar KYK yurt ücretleri güncel tarife üzerinden ödenecek.