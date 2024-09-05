KYK yurt ücretleri 2024-2025: KYK yurt ücretleri ne kadar oldu, zam geldi mi? (1.tip, 2.tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip yurt ücretleri)
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt ücretlerinin ne kadar olduğu, 2024-2025 yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. KYK yurt başvuru sonuçlarına göre, yurtlarda kalmaya hak kazanan öğrenciler, yurt tiplerine göre kayıtlarını gerçekleştirecek. Peki, 2024-2025 KYK yurt ücretleri ne kadar oldu, zam geldi mi? İşte 1.tip, 2.tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip yurt ücretleri.
2024-2025 KYK yurt ücretleri için güncel fiyatlar, KYK yurt sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan öğrenciler tarafından araştırılıyor. KYK yurtları, barınma koşulları ve oda özelliklerine göre 6 tipte sınıflandırılıyor ve her sınıf tipine göre farklı ücretler ödeniyor. Peki, 2024-2025 KYK yurt ücretleri ne kadar oldu, zam geldi mi? İşte 1.tip, 2.tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip yurt ücretleri.