KYK yurt yedek sonuçları açıklandı (2024-2025 GSB KYK 1. yedek yurt sonuçları sorgulama ekranı)
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt yedek sonuçları açıklandı. 2024-2025 eğitim öğretim döneminde KYK yurt sonuçlarına göre yedek yerleştirme hakkı kazanan öğrenciler, e-Devlet üzerinden yurt yedek sonuçlarını öğrenebilecek. İşte, 2024-2025 GSB KYK yurt yedek sonuçları sorgulama ekranı.
2024-2025 yılı KYK yurt yedek sonuçları, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi internet adresi üzerinden duyuruldu. Yeni eğitim öğretim döneminde KYK yurtlarına yedek olarak katılma hakkı kazanan öğrencileri, e-Devlet üzerinden kolayca sonuçlarını sorgulayabilecek. Peki, KYK yurt yedek sonuçları nasıl sorgulanır?