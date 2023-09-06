KYK yurtları ne zaman açılacak? KYK yurt açılış tarihinde son durum
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci yurtlarına başvurular geride kaldı. Yurt başvuru sonuçları henüz açıklanmamışken bir yandan da yurtların açılış tarihi gündem oldu. Öğrenciler, KYK yurtlarına ne zamana yerleşebileceklerini merak ediyor. Peki, KYK yurtları ne zaman açılacak?
GSB yurt başvuruları sona erdi. 2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvurularını yapan adaylar, şimdi yurtların hizmet verecekleri tarihi öğrenmek istiyor. KYK yurtlarına ne zaman öğrencilerin yerleşeceği başvurusunu tamamlayan öğrencilerce merak konusu oldu. İşte, KYK yurt açılış tarihinde son durum...