KYK yurtları ne zaman açılacak? KYK yurt açılış tarihinde son durum

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci yurtlarına başvurular geride kaldı. Yurt başvuru sonuçları henüz açıklanmamışken bir yandan da yurtların açılış tarihi gündem oldu. Öğrenciler, KYK yurtlarına ne zamana yerleşebileceklerini merak ediyor. Peki, KYK yurtları ne zaman açılacak?

KYK yurtları ne zaman açılacak? KYK yurt açılış tarihinde son durum - 1

GSB yurt başvuruları sona erdi. 2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvurularını yapan adaylar, şimdi yurtların hizmet verecekleri tarihi öğrenmek istiyor. KYK yurtlarına ne zaman öğrencilerin yerleşeceği başvurusunu tamamlayan öğrencilerce merak konusu oldu. İşte, KYK yurt açılış tarihinde son durum...

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KYK yurtları ne zaman açılacak? KYK yurt açılış tarihinde son durum - 2

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 29 Ağustos Salı günü başlatılan KYK başvuruları 2 Eylül cumartesi saat 23.59'da sona erdi.

Buna göre; KYK yurt başvuru sonuçlarının Eylül ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.

KYK yurtları ne zaman açılacak? KYK yurt açılış tarihinde son durum - 3

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIR?

KYK yurtlarının açılış tarihi henüz netlik kazanmadı.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

KYK yurtlarına başvuruların tamamlanmasının ardından, sonuçların ilanı ile yurtların açılış tarihi de netleşecek.

Bu hususta resmi kurum ve kişilerden gelen bilgileri haberimizde paylaşacağız.

KYK yurtları ne zaman açılacak? KYK yurt açılış tarihinde son durum - 4

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.

En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor.

Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira oldu.

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