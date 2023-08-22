KYK yurtları ne zaman açılıyor? 2023 KYK yurt açılış tarihi
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci yurtları bu yıl yine öğrencilere hizmet vermeye devam edecek. 2023 YKS tercih sonuçlarının açıklanması ile KYK yurt başvuruları da gündeme geldi. Üniversiteye yerleştikleri şehirlerde barınma ihtiyacını KYK yurtlarında karşılamak isteyen üniversiteli adayları hem Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın e-Devlet üzerinden KYK başvurularını bekliyor hem de yurtların açılış tarihini sorguluyor. Peki, KYK yurtları ne zaman açılıyor?
KYK yurt başvuruları 2023 üniversite kayıt işlemlerinin ardından başlayacak. Yurt başvurularının yanı sıra, yurtların öğrencilerin hizmetine başlayacağı tarih de gündemde. İşte, 2023 KYK yurt başvuru takvimi ve yurtların açılış tarihine dair son bilgiler...