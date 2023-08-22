KYK yurtları ne zaman açılıyor? 2023 KYK yurt açılış tarihi

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIR?

KYK yurtlarının açılış tarihi henüz netlik kazanmadı.



YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.



KYK yurtlarına başvuruların başlamasının ardından, sonuçların ilanı ile yurtların açılış tarihi de netleşecek.



Bu hususta resmi kurum ve kişilerden gelen bilgileri haberimizde paylaşacağız.