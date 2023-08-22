KYK yurtları ne zaman açılıyor? 2023 KYK yurt açılış tarihi

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci yurtları bu yıl yine öğrencilere hizmet vermeye devam edecek. 2023 YKS tercih sonuçlarının açıklanması ile KYK yurt başvuruları da gündeme geldi. Üniversiteye yerleştikleri şehirlerde barınma ihtiyacını KYK yurtlarında karşılamak isteyen üniversiteli adayları hem Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın e-Devlet üzerinden KYK başvurularını bekliyor hem de yurtların açılış tarihini sorguluyor. Peki, KYK yurtları ne zaman açılıyor?

KYK yurtları ne zaman açılıyor? 2023 KYK yurt açılış tarihi - 1

KYK yurt başvuruları 2023 üniversite kayıt işlemlerinin ardından başlayacak. Yurt başvurularının yanı sıra, yurtların öğrencilerin hizmetine başlayacağı tarih de gündemde. İşte, 2023 KYK yurt başvuru takvimi ve yurtların açılış tarihine dair son bilgiler...

TÜRKİYE HABERLERİ

KYK yurtları ne zaman açılıyor? 2023 KYK yurt açılış tarihi - 2

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz yıl üniversite sonuçları 15 Ağustos'ta ilan edilmişti, yurt başvuruları ise 24 Ağustos’ta başlamıştı.

2023-2024 eğitim - öğretim dönemi yurt başvurularının ağustos ayının son haftasında başlaması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KYK yurtları ne zaman açılıyor? 2023 KYK yurt açılış tarihi - 3

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIR?

KYK yurtlarının açılış tarihi henüz netlik kazanmadı.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

KYK yurtlarına başvuruların başlamasının ardından, sonuçların ilanı ile yurtların açılış tarihi de netleşecek.

Bu hususta resmi kurum ve kişilerden gelen bilgileri haberimizde paylaşacağız.

KYK yurtları ne zaman açılıyor? 2023 KYK yurt açılış tarihi - 4

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

DAHA FAZLA GÖSTER