KYK yurtları ne zaman açılıyor? 2024-2025 KYK yurt açılış tarihi
GSB yurt başvuruları henüz başlamadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca 2024-2025 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvurularının başlatılması bekleniyor. Öte yandan KYK yurtlarına ne zaman öğrencilerin yerleşeceği öğrencilerce merak konusu oldu. Peki, KYK yurtları ne zaman açılıyor?
2024 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sırada ise üniversite kayıtları var. Şimdi tüm gözler yurtların açılacağı tarihte. İşte, 2024-2025 KYK yurtlarında son durum...