KYK yurtları ne zaman açılıyor? 2024-2025 KYK yurt açılış tarihi

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIR?

KYK yurtlarının açılış tarihi henüz netlik kazanmadı.



YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos’ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos’ta alınacak.



KYK yurtlarına başvuruların tamamlanmasının ardından, sonuçların ilanı ile yurtların açılış tarihi de netleşecek.



Bu hususta resmi kurum ve kişilerden gelen bilgileri haberimizde paylaşacağız.