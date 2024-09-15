KYK yurtları ne zaman açılıyor? 2024 KYK yurt açılış tarihi
Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sonuçlara ilişkin, "İlk aşamada, yüzde 88’lik bir yerleştirme oranı yakalayarak yeni bir rekora imza attık." ifadelerini kullandı. Peki, KYK yurtları ne zaman açılıyor?
GSB yurt kayıt işlemleri 7 Eylül Cumartesi günü sona erdi. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini 7 Eylül saat 23.59'a kadar e-Devlet kapısı üzerinden tamamladı. Yurt kaydının tamamlanması ile şimdi de yurt açılış tarihleri gündemde.