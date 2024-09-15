KYK yurtları ne zaman açılıyor? 2024 KYK yurt açılış tarihi

GSB yurt kayıt işlemleri 7 Eylül Cumartesi günü sona erdi. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini 7 Eylül saat 23.59'a kadar e-Devlet kapısı üzerinden tamamladı. Yurt kaydının tamamlanması ile şimdi de yurt açılış tarihleri gündemde.