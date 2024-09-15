KYK yurtları ne zaman açılıyor? 2024 KYK yurt açılış tarihi

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sonuçlara ilişkin, "İlk aşamada, yüzde 88’lik bir yerleştirme oranı yakalayarak yeni bir rekora imza attık." ifadelerini kullandı. Peki, KYK yurtları ne zaman açılıyor?

KYK yurtları ne zaman açılıyor? 2024 KYK yurt açılış tarihi - 1

GSB yurt kayıt işlemleri 7 Eylül Cumartesi günü sona erdi. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini 7 Eylül saat 23.59'a kadar e-Devlet kapısı üzerinden tamamladı. Yurt kaydının tamamlanması ile şimdi de yurt açılış tarihleri gündemde.

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KYK yurtları ne zaman açılıyor? 2024 KYK yurt açılış tarihi - 2

GSB KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

KYK yurtlarında, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde yeni döneme ilişkin tüm hazırlıklar tamamlandı.

Yurtlarda öğrenciler, 16 Eylül’den itibaren kalmaya başlayabilecek.


KYK yurtları ne zaman açılıyor? 2024 KYK yurt açılış tarihi - 3

Üniversitenin akademik takvimi gereği dersleri daha önce başlayan öğrenciler ise 13 Eylül’den itibaren yurtta barınma talebinde bulunabilecek.

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