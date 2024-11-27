La Nina geldi: Son 60 yılın en soğuk kışı geliyor
La Nina dönemine girildi. Uzmanlar, sert bir kış yaşanacağı uyarısında bulunurken son 50-60 yılın son soğuk zamanlarından biri yaşanacağını dile getirdiler. Bu durumun sürpriz olmadığını da belirten uzmanlar, "Eğer çok sıcak bir dönemden geçtiysek onun arkasından soğuk bir dönem gelir." dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının cumartesi gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde 10 ila 15 derece, Karadeniz Bölgesi'nde yer yer 18 derece azalarak mevsim normalleri altına ineceğini duyurdu.
Beklenen soğuk hava dalgası, hafta boyunca etkili oldu.