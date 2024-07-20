La Nina tehlikesi İzmir’in kapısına dayandı: “Ekim ve kasım aylarına dikkat!”
Beklenen yağışları alamayan İzmir, kuraklık tehdidi altında. Kentin su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı’nda doluluk oranı 2008’den bu yana en düşük temmuz verisini gördü. Uzmanlar, Anadolu coğrafyasında beklenen La Nina etkisinin şiddetli yaşanması halinde kuraklık tehdidinin artacağı görüşünü savunuyor. Tahtalı Barajı’ndaki doluluk oranının ekim ve kasım aylarında yüzde 12’lere kadar gerilemesi bekleniyor.
İzmir kuraklık tehdidiyle karşı karşıya…
Kentin su ihtiyacını büyük oranda karşılayan Tahtalı Barajı’nda tehlike çanları çalıyor.
La Nina etkisi başlıyor: Hava birden değişecek, ani yağışlar yaşanacak