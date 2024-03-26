Ladik Belediyesi hangi partide? Ladik Belediye başkanı kimdir? Ladik Belediye başkan adayları

LADİK BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Ladik Belediyesi Başkanı Adnan Topal Kimdir?



1967 yılında Ladik'te doğdu. İlköğrenimini Tayyar Mehmet Paşa İlkokulu'nda, ortaöğrenimini Ladik İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin Tarih bölümünden mezun oldu.

Adnan Topal, evli 4 çocuk babasıdır.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'ndan (AK Parti) Meclis Üyesi seçilen Adnan Topal, 23 Temmuz 2023 yılında Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'in vefat etmesiyle boşalan belediye başkanlığı için Ladik Belediye Meclisi tarafından yeni başkanı belirlemek için olağanüstü toplantı gerçekleştirildi.

31 Temmuz 2023 tarihinde olağanüstü toplantıda yapılan oylama sonucu Adnan TOPAL Ladik Belediye Başkanı oldu.