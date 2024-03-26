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Ladik Belediyesi hangi partide? Ladik Belediye başkanı kimdir? Ladik Belediye başkan adayları

Ladik Belediyesi hangi partide? Ladik Belediye Başkanı kimdir? Ladik Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Samsun Ladik Belediyesini hangi parti kazandı ve Samsun Ladik Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Samsun Ladik yerel seçim sonuçları..

Ladik Belediyesi hangi partide? Ladik Belediye başkanı kimdir? Ladik Belediye başkan adayları - 1

LADİK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Samsun'un Ladik Belediyesini 7.080 alınan oy ve %61.21 oy oranı ile AK Parti adayı Nurhan Yapıcı Özel kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları
  • AK Parti%61.21
  • İyi Parti%31.94
  • Saadet Partisi%3.03
  • AHMET DEVLETHAN%2.59
  • BTP%0.62
  • DSP%0.60

TÜRKİYE HABERLERİ

Ladik Belediyesi hangi partide? Ladik Belediye başkanı kimdir? Ladik Belediye başkan adayları - 2

LADİK BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Ladik Belediyesi Başkanı Adnan Topal Kimdir?


1967 yılında Ladik'te doğdu. İlköğrenimini Tayyar Mehmet Paşa İlkokulu'nda, ortaöğrenimini Ladik İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin Tarih bölümünden mezun oldu.

Adnan Topal, evli 4 çocuk babasıdır.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'ndan (AK Parti) Meclis Üyesi seçilen Adnan Topal, 23 Temmuz 2023 yılında Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'in vefat etmesiyle boşalan belediye başkanlığı için Ladik Belediye Meclisi tarafından yeni başkanı belirlemek için olağanüstü toplantı gerçekleştirildi.

31 Temmuz 2023 tarihinde olağanüstü toplantıda yapılan oylama sonucu Adnan TOPAL Ladik Belediye Başkanı oldu. 

Ladik Belediyesi hangi partide? Ladik Belediye başkanı kimdir? Ladik Belediye başkan adayları - 3

LADİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • GÜRKAN ÖZEL
  • SEYDAHMET SANCAK
  • ERSAN GÖRGÜN
  • ADNAN TOPAL
  • AHMET DEVLETHAN
  • SÜLEYMAN KÖKSALAN
  • ÖZGÜR AY
  • AHMET KUMBASAR
  • FATİH ÖNDER
Ladik Belediyesi hangi partide? Ladik Belediye başkanı kimdir? Ladik Belediye başkan adayları - 4

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