Ladik Belediyesi hangi partide? Ladik Belediye başkanı kimdir? Ladik Belediye başkan adayları
Ladik Belediyesi hangi partide? Ladik Belediye Başkanı kimdir? Ladik Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Samsun Ladik Belediyesini hangi parti kazandı ve Samsun Ladik Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Samsun Ladik yerel seçim sonuçları..
LADİK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Samsun'un Ladik Belediyesini 7.080 alınan oy ve %61.21 oy oranı ile AK Parti adayı Nurhan Yapıcı Özel kazanmıştır.Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%61.21
- İyi Parti%31.94
- Saadet Partisi%3.03
- AHMET DEVLETHAN%2.59
- BTP%0.62
- DSP%0.60