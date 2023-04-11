Lahidin içindeki çömleklerden insan kemikleri çıktı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bulunan lahitten çıkan 4 çömlek kül kabı Müze Müdürlüğünde açıldı.
Müze Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, detaylı çalışmada çömleklerin, M.S. 1-2. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen Roma dönemi eseri olduğu belirlendi.
Müdürlükte inşaatın yapıldığı arsanın sahipleri ve avukat nezaretinde açılan çömleklerin içinden insan kemikleri çıktı.
İnşaatı yapan firmanın genel müdürü Aytaç Çakır, hafriyat kazısı yapıldığı sırada bir parçaya rastlandığını söyledi. Çıkan parçayı oynatmadan direkt kolluk kuvvetlerine haber verdiklerini aktaran Çakır, "Daha sonrasında Müze Müdürlüğü gelerek gerekli tertibatı aldı ve lahdin çevresini korumaya alarak işlemlerini gerçekleştirdi" dedi.
TOKİ Mahallesi'nde 3 Nisan'da bina inşaatı için temel kazıldığı sırada, kepçe operatörü tarafından lahit bulunmuştu.
Lahit, Müze Müdürlüğü görevlileri ve polisin gözetiminde iş makineleri yardımıyla bulunduğu alandan çıkarılmıştı.