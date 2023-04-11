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Lahidin içindeki çömleklerden insan kemikleri çıktı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bulunan lahitten Roma dönemine ait 4 çömlek kül kabı çıktı. Açılan çömleklerin içindense insan kemikleri çıktı.

Lahidin içindeki çömleklerden insan kemikleri çıktı - 1

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bulunan lahitten çıkan 4 çömlek kül kabı Müze Müdürlüğünde açıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Lahidin içindeki çömleklerden insan kemikleri çıktı - 2

Müze Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, detaylı çalışmada çömleklerin, M.S. 1-2. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen Roma dönemi eseri olduğu belirlendi.

Lahidin içindeki çömleklerden insan kemikleri çıktı - 3

Müdürlükte inşaatın yapıldığı arsanın sahipleri ve avukat nezaretinde açılan çömleklerin içinden insan kemikleri çıktı.

Lahidin içindeki çömleklerden insan kemikleri çıktı - 4

İnşaatı yapan firmanın genel müdürü Aytaç Çakır, hafriyat kazısı yapıldığı sırada bir parçaya rastlandığını söyledi. Çıkan parçayı oynatmadan direkt kolluk kuvvetlerine haber verdiklerini aktaran Çakır, "Daha sonrasında Müze Müdürlüğü gelerek gerekli tertibatı aldı ve lahdin çevresini korumaya alarak işlemlerini gerçekleştirdi" dedi.

Lahidin içindeki çömleklerden insan kemikleri çıktı - 5

TOKİ Mahallesi'nde 3 Nisan'da bina inşaatı için temel kazıldığı sırada, kepçe operatörü tarafından lahit bulunmuştu.

Lahidin içindeki çömleklerden insan kemikleri çıktı - 6

Lahit, Müze Müdürlüğü görevlileri ve polisin gözetiminde iş makineleri yardımıyla bulunduğu alandan çıkarılmıştı.

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