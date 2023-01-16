Lahitte 2 bin 500 yıllık aşk mesajı

Arkeologlar tarafından çevirisi yapılan 2 bin 500 yıllık mesajda şu ifadeler yer alıyor:

"Ben üzgün Arete, bütün benliğimle Antigonos’un mezarı başından sesleniyorum. Üzüntüden saçlarımı yoluyor ve duygularımı ağlayarak gösteriyorum. Bu kötü talih, bu ölüm, bu seçkin adamı özgür bıraktı. Yerine beni tutsak etti."