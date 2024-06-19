Lale Devri'nde yapıldı, Dünya Miras Geçici Listesi'nde! Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Lale Devri'nde inşa edilen en önemli eserler arasında yer alan tarihi İshak Paşa Sarayı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yurdun farklı bölgelerinden gelen ziyaretçileri ağırlıyor.
İlçenin güneyindeki sarp kayalıklarla çevrili bir tepenin üzerinde kurulu olan İshak Paşa Sarayı, yaz mevsimleri başta olmak üzere yılın her dönemi yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oluyor.