Lale Devri'nde yapıldı, Dünya Miras Geçici Listesi'nde! Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı

"Doğu Anadolu Bölgesi'nde eskiden ne yazık ki bu kadar yoğun turist gruplarımız yoktu. Son yıllarda ülkemizde bir farkındalık olmaya başladı ve insanlar gelip buraları gezmek istiyorlar. Bu konuda da oldukça mutluyuz. İnsanlar buradan giderken dolu dolu gidiyorlar. Tarihle ve çok şey öğrenerek gidiyorlar. Hatta insanların bir çoğu buranın bu kadar zengin bir tarihe sahip olduğunu ne yazık ki bilmiyor. Geldiklerini halkı ve toplumu tanımış oluyorlar. Ben rehberim ve insanlar buraları gezip gittiklerinde çok mutlu gidiyorlar."