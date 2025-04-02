Lalenin atası olarak bilinen Türk lalesi: Koruma altına alınan en önemli tür
Lalenin atası olarak bilinen Türk lalesi, genetik çeşitliliği ve endemik yapısıyla korunması gereken türler arasında yer alıyor. Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği (ANTOK) Projeler Sorumlusu Pınar Kınıklı, "Bu türü dışarıdan almak yerine kendi kaynaklarımızı değerlendirerek park ve bahçelerimizde kullanabiliriz" dedi.
ANTOK Projeler Sorumlusu Pınar Kınıklı, Antalya'da yürütülen endemik bitki koruma çalışmaları hakkında bilgi verdi.