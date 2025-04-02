Lalenin atası olarak bilinen Türk lalesi: Koruma altına alınan en önemli tür

Avrupa Birliği tarafından desteklenen projeler kapsamında Antalya genelinde endemik bitki türlerinin saptandığını belirten Kınıklı, "Çalışmalarımız sonucunda en çok tehlike altındaki 40 bitki türünü belirledik. Orman Bölge Müdürlüğü ve Doğa Koruma Milli Parklar ile iş birliği yaparak bu türleri koruma altına almak için çeşitli projeler yürüttük" diye konuştu.