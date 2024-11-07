Lale’yi makasla öldüren adama tahrik indirimi

Ankara’da boşanma aşamasındaki eşi Lale Polat’ı makas darbeleriyle öldüren, cinayetten sonra da evdeki eşyaları satan Mensur Polat’a verilen cezada haksız tahrik indirimi yapıldı. Kararda sanığın, Lale Polat’ın kendisine yönelik hakaret içeren sözlerinden etkilenip, ani gelişen hiddet ve şiddetli elemin sonucu olarak öldürme eylemini gerçekleştirdiği anlatıldı. Mahkemenin kararına itiraz edildi.

Lale’yi makasla öldüren adama tahrik indirimi - 1

Ankara’da eşi Lale Polat’ı makasla öldüren sanığa verilen cezada haksız tahrik indirimi yapıldı. Kadının avukatları, karara itiraz etti.

Sincan’da 10 Haziran günü meydana gelen olayda Mensur Polat, anlaşmalı olarak boşanma aşamasında olduğu eşi Lale Polat ile eşya paylaşımı konusunu konuşmak üzere evine gitti.

Çıkan tartışmada Mensur Polat, eşine makas saplayıp, boğazını sıkarak öldürdü.

Lale Polat’ın vücudunda 13 makas yarası olduğu belirlendi.

Olayın ardından evdeki eşyaları kamyonete yükleyip, kaçan Mensur Polat, polis tarafından yakalandı.

Tutuklanan Mensur Polat hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Lale’yi makasla öldüren adama tahrik indirimi - 2

Mensur Polat savunmasında, öldürdüğü eşini suçladı, aldatıldığını öne sürdü. Polat, “Bir anlık sinirle bu olayı gerçekleştirdim.” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Mensur Polat’a kadına ve eşe karşı kasten öldürme suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, daha sonra eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezayı 24 yıl hapis cezasına düşürdü.

Lale’yi makasla öldüren adama tahrik indirimi - 3

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Mahkemenin gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, Lale Polat’ın vücudunda 6’sı öldürücü olmak üzere 13 kesici delici alet yarası ve ayrıca 9 adet kesik vasıfta yara bulunduğu belirtildi.

Suçun canavarca işlenmesinin öldürmenin canavarca hisle gerçekleştiğini göstermeyeceği, maktule vurulan darbe sayısının çok olmasının eylemin canavarca hisle gerçekleştirildiğinin kanıtı olmayacağı belirtildi.

Eylemin canavarca hisle gerçekleştiğini kabul edebilmek için mağdurun sırf öldürülmesi için darbe vurulması veya ölmesinden zevk almak için darbe vurulması hallerinin bulunması gerektiği belirtildi.

Somut olayda sanığın davranışlarının öldürme fiilinin icrasına ilişkin olduğu vurgulandı.

Lale’yi makasla öldüren adama tahrik indirimi - 4

“ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR”

Kararda ayrıca, sanığın evlilik birliği içindeyken eşinin başka erkeklerle görüştüğünü belirttiği, bu konuda Lale Polat’ın görüştüğü iddia edilen Y.T.’nin soruşturma aşamasında alınan ifadesinde bu iddiayı kabul ettiği belirtildi.

Olay günü tarafların eşya paylaşımı için bir araya geldiği sırada aralarında tartışma çıktığı, Lale Polat’ın “Sen bana bakamıyorsun, erkeklik yapamıyorsun, ben başkasını seviyorum, ona gideceğim, başka erkekler bana senden daha iyi bakar.” ifadelerini kullanarak hakaret ettiği belirtildi.

Bu sözlerin sanık üzerinde ani olarak gelişen bir hiddet ve şiddetli elemin sonucu olarak öldürme eylemini sergilediğinin kabul edilmesi gerektiği belirtildi.

Sanığın olayın oluşuna ilişkin savunmalarının aksine delil elde edilemediği gibi ceza yargılamasında geçerli şüpheden sanık yararlanır ilkesi de gözetilerek haksız tahrik hükümlerinin uygulanması kanaatine varıldığı kaydedildi.

Lale’yi makasla öldüren adama tahrik indirimi - 5

“ANİ GELİŞEN TEPKİ”

Ayrıca, sanığın eşine yönelik şiddet eylemlerinin daha önceden planlanmış olmadığı, maktulün sözlerinin etkisiyle aniden gelişen bir tepki olduğu da vurgulandı.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Davanın takipçilerinden Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Nur Banu Satılmış, Lale Polat’ın makas darbelerinin ardından boğazı sıkılarak öldürüldüğünü söyleyerek, “Tek taraflı iddialarla, özellikle yargılamalarda erkeklerin çokça başvurduğu, ‘Beni aldatıyordu, bana hakaret etti, bana küfretti, erkekliğime dokundu, gururuma dokundu’ gibi iddialarla erkeklerin bu kisve altına saklanmaya çalıştığına sürekli şahit oluyoruz. Maalesef yargılamalar da bu anlamda erkekler lehine haksız tahrik indirimleriyle sonuçlanabiliyor.” dedi.

Avukat Satılmış, karara itiraz ettiklerini söyledi.

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