Lale’yi makasla öldüren adama tahrik indirimi
Ankara’da boşanma aşamasındaki eşi Lale Polat’ı makas darbeleriyle öldüren, cinayetten sonra da evdeki eşyaları satan Mensur Polat’a verilen cezada haksız tahrik indirimi yapıldı. Kararda sanığın, Lale Polat’ın kendisine yönelik hakaret içeren sözlerinden etkilenip, ani gelişen hiddet ve şiddetli elemin sonucu olarak öldürme eylemini gerçekleştirdiği anlatıldı. Mahkemenin kararına itiraz edildi.
Ankara’da eşi Lale Polat’ı makasla öldüren sanığa verilen cezada haksız tahrik indirimi yapıldı. Kadının avukatları, karara itiraz etti.
Sincan’da 10 Haziran günü meydana gelen olayda Mensur Polat, anlaşmalı olarak boşanma aşamasında olduğu eşi Lale Polat ile eşya paylaşımı konusunu konuşmak üzere evine gitti.
Çıkan tartışmada Mensur Polat, eşine makas saplayıp, boğazını sıkarak öldürdü.
Lale Polat’ın vücudunda 13 makas yarası olduğu belirlendi.
Olayın ardından evdeki eşyaları kamyonete yükleyip, kaçan Mensur Polat, polis tarafından yakalandı.
Tutuklanan Mensur Polat hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.