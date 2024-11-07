Lale’yi makasla öldüren adama tahrik indirimi

“ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR”

Kararda ayrıca, sanığın evlilik birliği içindeyken eşinin başka erkeklerle görüştüğünü belirttiği, bu konuda Lale Polat’ın görüştüğü iddia edilen Y.T.’nin soruşturma aşamasında alınan ifadesinde bu iddiayı kabul ettiği belirtildi.

Olay günü tarafların eşya paylaşımı için bir araya geldiği sırada aralarında tartışma çıktığı, Lale Polat’ın “Sen bana bakamıyorsun, erkeklik yapamıyorsun, ben başkasını seviyorum, ona gideceğim, başka erkekler bana senden daha iyi bakar.” ifadelerini kullanarak hakaret ettiği belirtildi.

Bu sözlerin sanık üzerinde ani olarak gelişen bir hiddet ve şiddetli elemin sonucu olarak öldürme eylemini sergilediğinin kabul edilmesi gerektiği belirtildi.

Sanığın olayın oluşuna ilişkin savunmalarının aksine delil elde edilemediği gibi ceza yargılamasında geçerli şüpheden sanık yararlanır ilkesi de gözetilerek haksız tahrik hükümlerinin uygulanması kanaatine varıldığı kaydedildi.