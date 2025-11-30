Lamborghini ile köye geldi, ninesi direksiyona geçti
30.11.2025 19:54
İHA
Almanya'da yaşayan Muhammet Can, köyüne Lamborghini marka otomobiliyle gelince ilgi odağı oldu.
Trabzonlular köy yollarında Lamborghini görünce adeta şaşkına döndü. Trabzonlu Muhammet Can, Almanya'dan memleketine hayali olan lüks spor aracı ile döndü. Lamborghini, özellikle gençlerin yoğun ilgisini çekti.
Trabzon'un caddelerinde, köy ve yayla yollarında aracıyla gezen Muhammet Can, vatandaşların hem fotoğraf çektirmesine hem de aracı yakından incelemesine izin verdi.
Her yıl memleketine geldiğini belirten Can, "Memleketimde böyle bir arabayla dolaşmak küçük bir hayalimdi. Hem ailemi ziyaret ettim hem de güzel bir anı bıraktım" dedi.
Lüks aracın köy yollarında ilerlediği görüntüler sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.
Muhammet Can'ın özellikle babaannesinin Lamborghini'ye binmeye çalıştığı anları paylaştığı video milyonlarca izlenmeye ulaşırken, bölgedeki caddelerden yaylalara kadar çekilen görüntüler sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisini topladı.
"YOĞUN İGLGİ İLE KARŞILAŞIYORUZ"
Lüks aracı ile memleketinde köy ve yaylaları gezdiğini belirten Muhammet Can, "Memleketin biraz tozunu attıralım dedim. Köylere ve yaylalara gittim." dedi.
Hayalinin spor araçla memleketine gelmek olduğunu kaydeden Can, "Almanya'da galericilik yapıyorum. Hayalimde hep böyle bir arabayla gelmek vardı. Bu sene nasip oldu. Bu coğrafya engebeli yolları ile biliniyor ama çok rahat bir şekilde gezdik. Virajlı yollar biraz fazla. Aracın süspansiyonunu kaldırabiliyoruz onun için çok sorun yaşamadık." şeklinde konuştu.
Sosyal medyada yüklenen bir video ile yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Can, "Bu araçla köye çıktım. Ailemle beraber çay içiyorduk. Babaannem bastonu ile geldi. Arabaya bindiği anlarda tesadüfen video çektik. Sosyal medyaya yükledik. Bu kadar izleneceğini tahmin etmemiştim. Bu arabanın 2027 yılına kadar süresi var. O zamana kadar burada kalacak. 2027 yılında süresi dolduğunda başka arabayla geleceğim." ifadelerini kullandı.