Lamborghini ile köye geldi, ninesi direksiyona geçti

Lüks aracı ile memleketinde köy ve yaylaları gezdiğini belirten Muhammet Can, "Memleketin biraz tozunu attıralım dedim. Köylere ve yaylalara gittim." dedi.



Hayalinin spor araçla memleketine gelmek olduğunu kaydeden Can, "Almanya'da galericilik yapıyorum. Hayalimde hep böyle bir arabayla gelmek vardı. Bu sene nasip oldu. Bu coğrafya engebeli yolları ile biliniyor ama çok rahat bir şekilde gezdik. Virajlı yollar biraz fazla. Aracın süspansiyonunu kaldırabiliyoruz onun için çok sorun yaşamadık." şeklinde konuştu.