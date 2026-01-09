Lapa lapa kar, fırtına, yağmur geliyor. AKOM tarih verdi, Sıcaklık 10 derece düşecek

İstanbul soğuk hava ve kuvvetli sağanak yağmur etkisine giriyor. AKOM'un son tahminlerine göre ise; bu akşam etkisini tekrardan arttırması beklenen lodosun cumartesi akşam saatlerinden (18.00) itibaren fırtına (40-75 km/s), gece saatlerinden (23.00) itibaren ise kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına (60-90 km/s) şeklinde eseceği, beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği belirtildi.