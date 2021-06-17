Lastiği patlayan otobüs alev alev yandı, facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul’dan aldığı 25 yolcu ile Marmaris’e giden Engin Yakış (55) idaresindeki yolcu otobüsünün Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Orhangazi Tüneli çıkışı yakınlarında sağ arka lastiği büyük bir gürültü ile patladı

OTOBÜS ALEV ALDI Patlama sesinden sonra yolcu otobüsü lastik kısımlarından alev almaya başladı. İçinde 25 yolcu, 2 şoför ve 1 muavin olmak üzere toplam 28 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü sürücünün soğukkanlılığı ile emniyet şeridine çekildi.