Lastiği patlayan otobüs alev alev yandı, facianın eşiğinden dönüldü

25 yolcu, 2 şoför ve bir muavin ile İstanbul’dan Marmaris’e gitmekte olan yolcu otobüsü Orhangazi tüneli çıkışında önce lastiği patladı, ardından alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen otobüsün şoförü aracı emniyet şeridine çektikten sonra kısa sürede yolcuları tahliye etti. Yanan otobüs küle dönerken olayda ölen yada yaralanan olmadı.

İHA - Anadolu Ajansı 17.06.2021 - 06:20

Lastiği patlayan otobüs alev alev yandı, facianın eşiğinden dönüldü - 1
İstanbul’dan aldığı 25 yolcu ile Marmaris’e giden Engin Yakış (55) idaresindeki yolcu otobüsünün Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Orhangazi Tüneli çıkışı yakınlarında sağ arka lastiği büyük bir gürültü ile patladı
Lastiği patlayan otobüs alev alev yandı, facianın eşiğinden dönüldü - 2

OTOBÜS ALEV ALDI

Patlama sesinden sonra yolcu otobüsü lastik kısımlarından alev almaya başladı. İçinde 25 yolcu, 2 şoför ve 1 muavin olmak üzere toplam 28 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü sürücünün soğukkanlılığı ile emniyet şeridine çekildi.
Lastiği patlayan otobüs alev alev yandı, facianın eşiğinden dönüldü - 3

İLK MÜDAHALEYİ TIR ŞOFÖRÜ YAPTI

Kısa sürede alev topuna dönen otobüsteki yolcular araçtan tahliye edildi. Otobüsten alevlerin yükseldiğini gören bir TIR sürücüsü aracındaki yangın tüpü ile otobüse müdahalede bulundu.
Lastiği patlayan otobüs alev alev yandı, facianın eşiğinden dönüldü - 4
Yolcuların durumu itfaiye ekiplerine bildirmesinin ardından Orhangazi İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Otobüs kısa sürede küle dönerken, olayda ölen yada yaralanan olmadı.
Lastiği patlayan otobüs alev alev yandı, facianın eşiğinden dönüldü - 5
Lastiği patlayan otobüs alev alev yandı, facianın eşiğinden dönüldü - 6
Lastiği patlayan otobüs alev alev yandı, facianın eşiğinden dönüldü - 7
Lastiği patlayan otobüs alev alev yandı, facianın eşiğinden dönüldü - 8
Lastiği patlayan otobüs alev alev yandı, facianın eşiğinden dönüldü - 9
Lastiği patlayan otobüs alev alev yandı, facianın eşiğinden dönüldü - 10
Lastiği patlayan otobüs alev alev yandı, facianın eşiğinden dönüldü - 11
Lastiği patlayan otobüs alev alev yandı, facianın eşiğinden dönüldü - 12

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