Lastik değişimi liselilerden! Hem tecrübe hem para kazanıyorlar
Kış lastiği takma zorunluluğu başladı. Lastikleri kış şartlarına uygun olmayan ticari araç sürücülerine 4 bin 69 lira ceza kesiliyor. Son güne bırakılan lastik değişimi de yoğunluğa neden oldu. Zonguldak'ta lastikçilerde randevu bulamayan sürücülerin imdadına Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yetişti. Lisedeki Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı öğrencileri, araç lastiği değiştirerek hem tecrübe hem para kazanıyor.
Kış mevsiminin başlaması ile oto lastikçilerde kış lastiği değişimi yoğunluğu yaşanıyor. Yoğunluk nedeniyle lastikçilerde randevu bulamayanlar, Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gidiyor.