Lastik değişimi liselilerden! Hem tecrübe hem para kazanıyorlar

Kış lastiği takma zorunluluğu başladı. Lastikleri kış şartlarına uygun olmayan ticari araç sürücülerine 4 bin 69 lira ceza kesiliyor. Son güne bırakılan lastik değişimi de yoğunluğa neden oldu. Zonguldak'ta lastikçilerde randevu bulamayan sürücülerin imdadına Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yetişti. Lisedeki Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı öğrencileri, araç lastiği değiştirerek hem tecrübe hem para kazanıyor.

Lastik değişimi liselilerden! Hem tecrübe hem para kazanıyorlar - 1

Kış mevsiminin başlaması ile oto lastikçilerde kış lastiği değişimi yoğunluğu yaşanıyor. Yoğunluk nedeniyle lastikçilerde randevu bulamayanlar, Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gidiyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Lastik değişimi liselilerden! Hem tecrübe hem para kazanıyorlar - 2

Burada Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı öğrencileri, araç lastiği değiştirerek hem tecrübe hem para kazanıyor. Okulda piyasadaki fiyata eş bir ücret karşılığında lastik değişimi yapılırken; randevu bulmak daha kolay oluyor.

Lastik değişimi liselilerden! Hem tecrübe hem para kazanıyorlar - 3

Okul Müdürü Muhammet Yıldız, "Öğrencilerimizin uygulamalı eğitimlerini araç üzerinde yapmaları için başlatmış olduğumuz bir proje. Mevsime göre yazlık ve kışlık değişimleri yapmaktayız. Öğrencilerimize de harçlık olarak ücretler verilmekte hem de uygulamalı eğitimlerini burada görmekteler" dedi.

Lastik değişimi liselilerden! Hem tecrübe hem para kazanıyorlar - 4

10'uncu sınıf öğrencisi Tunahan Sugeçti, "İleride yapacağım işleri burada erken yaşta öğreniyorum. Hem insanların ihtiyaçlarını karşılıyorum hem ufak da ücret de veriliyor. İleride yapacağım işleri burada yapıp, tecrübe kazanmış oluyorum” diye konuştu.

Lastik değişimi liselilerden! Hem tecrübe hem para kazanıyorlar - 5

Araç sahibi Şendoğan Gök, “Burası hizmet vermeye başladığından beri buraya geliyorum. Piyasadaki iş yerleri bayağı yoğun oluyor. Randevu alma güçlüğü de oluyor. Öğrencilerin yetişmesi, pratiklerin artması açısından ayrıca vereceğimiz ücret karşılığında hem okula hem öğrenciye katkı olması açısından burayı tercih ediyorum. Memnunum, dört dörtlük bir hizmet bence" dedi.

Lastik değişimi liselilerden! Hem tecrübe hem para kazanıyorlar - 6
Lastik değişimi liselilerden! Hem tecrübe hem para kazanıyorlar - 7
DAHA FAZLA GÖSTER