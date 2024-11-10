Lastik değiştirirken otomobil çarptı: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Mersin'in Silifke ilçesinde yol kenarında araç lastiği değiştiren gruba otomobil çarptı. 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Mersin-Antalya karayolunun Akdere mevkisinde meydana geldi.
Lastiği patladığı için sürücüsünün yol kenarına park ettiği aracı gören 06 BHP 787 plakalı kamyonettekiler durup, yardım etmeye başladı. Bu sırada Muhammet Furkan D. yönetimindeki otomobil, lastik değiştirmeye çalışan 6 kişiye çarptı.