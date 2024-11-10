Lastik değiştirirken otomobil çarptı: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Yaralanan 5 kişi ise ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Serdar Görür, kardeşi Rüştü Görür (42) ve Erdal Koçak (46) da tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.