Lastik değiştirirken otomobil çarptı: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Mersin'in Silifke ilçesinde yol kenarında araç lastiği değiştiren gruba otomobil çarptı. 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Lastik değiştirirken otomobil çarptı: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - 1

Kaza, dün akşam saatlerinde Mersin-Antalya karayolunun Akdere mevkisinde meydana geldi.

Lastiği patladığı için sürücüsünün yol kenarına park ettiği aracı gören 06 BHP 787 plakalı kamyonettekiler durup, yardım etmeye başladı. Bu sırada Muhammet Furkan D. yönetimindeki otomobil, lastik değiştirmeye çalışan 6 kişiye çarptı.

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Lastik değiştirirken otomobil çarptı: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - 2

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Orhan Biçer'in (49) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Lastik değiştirirken otomobil çarptı: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - 3

Yaralanan 5 kişi ise ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Serdar Görür, kardeşi Rüştü Görür (42) ve Erdal Koçak (46) da tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Lastik değiştirirken otomobil çarptı: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - 4

Ölen 4 kişinin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

Lastik değiştirirken otomobil çarptı: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - 5

Yaralı 2 kişinin durumunun iyi olduğu belirtilirken, otomobil sürücüsü Muhammet Furkan D. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

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