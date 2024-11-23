Lastikçilerin kış lastiği mesaisi başladı: Hem can hem mal güvenliği için tavsiye ediyoruz

Vatandaşlara hem can hem de mal güvenliği açısından kış lastiği takmalarını tavsiye eden Üçüncüoğlu, şunları söyledi:

“Her sene olduğu gibi Ulaştırma Bakanlığı'mızın hazırladığı genelgeye göre 1 Aralık ve 1 Nisan takvimleri arasında yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu başlıyor. Bunun dışında yine hususi araçlarda da hava sıcaklığının 7 derecenin altında kış lastiği takmalarını hem can hem de mal güvenliği açısından tavsiye ediyoruz.''