Lastikçilerin kış lastiği mesaisi başladı: Hem can hem mal güvenliği için tavsiye ediyoruz
Sinop'ta hava sıcaklığının düşmesi ve kış lastiği takma zorunluluğunun 1 Aralık'ta başlayacak olması nedeniyle lastikçilerin kış lastiği takma mesaisi başladı. Karlı ve buzlu havalarda mağdur olmak istemeyen araç sahipleri, kar lastiği taktırmak için lastikçilere giderek araçlarına lastiklerini taktırıyor.
Küçük Sanayi Sitesi'nde oto lastik satımı ve değişimi yapan rot balans ustası Hasan Üçüncüoğlu, lastiklerin değişimi için kar yağışının beklenilmemesi gerektiğini belirterek, kış lastiklerinin yol güvenliği için hayati önem taşıdığına dikkat çekti.