Latmos'ta yeni kaya resimleri tespit edildi

Sürücü, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Son olarak da dağın merkezine hayli uzaklıkta üçüncü bir kaya resmi daha tespit edildi. Bu durum kaya resimlerinin daha geniş bir coğrafyaya yayılmış olduğunu göstermektedir. Latmos Dağları'nın merkezde yer alan jeolojik yapısının Yatağan, Çine, Bozdoğan'a kadar uzandığı görülmektedir. Zaten bazı kaya resimleri de bu alanlarda tespit edilmiştir. Yüksek ve engebeli birbiri üzerine yığılı duran geçit vermeyen kaya yapılarının içinde keşfedilmeyi bekleyen daha çok kaya resimlerinin olabileceğini düşünüyoruz. 8 bin yıllık geçmişi olan, bazılarının coğrafik ve iklimsel şartlarda zor görülebildiği kaya resimlerinin bulunması dikkat ve uzmanlık gerektiren bir iş olduğundan, on yıllar sürecek zamana ve bunları araştıracak uzmanlara ihtiyaç vardır. İleride Latmos'un geçmiş tarihine ışık tutacak kaya resimlerinin araştırılması, korunması ve ülkemizin tanıtımına kazandırılması için bütüncül bir koruma şarttır.''