Latmos'ta yeni kaya resimleri tespit edildi
Aydın'ın eşsiz doğa ve tarih hazinesi olan Latmos (Beşparmak) Dağları'nda yapılan yeni keşifler sonucu tespit edilen Prehistorik Dönem'e ait kaya resimleri, demirci atölyeleri ve yapı kalıntıları 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillendi.
Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Latmos (Beşparmak) Dağları'nın Aydın ili sınırları içinde kalan bir bölgesinde EKODOSD tarafından tespit edilen Prehistorik Dönem'e ait kaya resimleri, demirci atölyeleri ve yapı kalıntısının tespit ve tescil çalışmaları Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tamamlandı.''