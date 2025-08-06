Latmos'ta yeni kaya resimleri tespit edildi

Aydın'ın eşsiz doğa ve tarih hazinesi olan Latmos (Beşparmak) Dağları'nda yapılan yeni keşifler sonucu tespit edilen Prehistorik Dönem'e ait kaya resimleri, demirci atölyeleri ve yapı kalıntıları 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillendi.

Latmos'ta yeni kaya resimleri tespit edildi - 1

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Latmos (Beşparmak) Dağları'nın Aydın ili sınırları içinde kalan bir bölgesinde EKODOSD tarafından tespit edilen Prehistorik Dönem'e ait kaya resimleri, demirci atölyeleri ve yapı kalıntısının tespit ve tescil çalışmaları Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tamamlandı.''

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Latmos'ta yeni kaya resimleri tespit edildi - 2

Sürücü, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Son olarak da dağın merkezine hayli uzaklıkta üçüncü bir kaya resmi daha tespit edildi. Bu durum kaya resimlerinin daha geniş bir coğrafyaya yayılmış olduğunu göstermektedir. Latmos Dağları'nın merkezde yer alan jeolojik yapısının Yatağan, Çine, Bozdoğan'a kadar uzandığı görülmektedir. Zaten bazı kaya resimleri de bu alanlarda tespit edilmiştir. Yüksek ve engebeli birbiri üzerine yığılı duran geçit vermeyen kaya yapılarının içinde keşfedilmeyi bekleyen daha çok kaya resimlerinin olabileceğini düşünüyoruz. 8 bin yıllık geçmişi olan, bazılarının coğrafik ve iklimsel şartlarda zor görülebildiği kaya resimlerinin bulunması dikkat ve uzmanlık gerektiren bir iş olduğundan, on yıllar sürecek zamana ve bunları araştıracak uzmanlara ihtiyaç vardır. İleride Latmos'un geçmiş tarihine ışık tutacak kaya resimlerinin araştırılması, korunması ve ülkemizin tanıtımına kazandırılması için bütüncül bir koruma şarttır.''

Latmos'ta yeni kaya resimleri tespit edildi - 3

"Latmos bölgesi madencilik, RES ve GES projelerinden kurtarılamazsa, lokal olarak sit kapsamına alınan alanlarının dışında kalan bölgeler geri dönülmez biçimde tahrip olacak ve bulunması muhtemelen kültür varlıkları da yok olacaktır.

Yukarıda bahsettiğimiz projeler uygun olan her yerde yapılabilir, ancak doğal ve kültürel kaynak değerleri açısından benzersiz bir coğrafya olan Latmos bölgesinde kesinlikle yapılmamalı, yurt dışındandaki örneklerinde olduğu gibi korunmalı ve ülke turizmine kazandırılmalıdır.''

Latmos'ta yeni kaya resimleri tespit edildi - 4
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