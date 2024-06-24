Lavanta adası ziyaretçilere kapılarını açtı! Bozkır adeta mora boyandı

“HERKESİN BURAYI GÖRMESİNİ TAVSİYE EDERİM"

Herkesin görmesi gereken bir yer olduğunu söyleyen Bekir Şafak ise, “İstanbul'dan Tokat'ın Zile ilçesine geldim. Oradan da Çekerek ilçesinin lavanta bahçesine geldim. Burası çok güzel bir yer, herkesin gelmesini tavsiye ederim. Buranın manzarası çok güzel, bu lavantalardan sabun ve kolonya yapıldığını duydum, çok memnun oldum. Burası gibi bir yerin Tokat'ta da yapılmasını isterim. Burayı duydum ve ailecek geldik, çok beğendik” ifadelerine yer verdi.