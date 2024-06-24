Lavanta adası ziyaretçilere kapılarını açtı! Bozkır adeta mora boyandı
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde yarımada üzerine kurulan lavanta bahçesi, mor renge bürünmesiyle birlikte kapılarını ziyaretçilere açtı, 250 dekar alana kurulan bahçe, dron ile havadan görüntülendi.
Çekerek ilçesinde 5 yıl önce Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yerelden kalkınma modeli çerçevesinde, Orman Genel Müdürlüğünce Çekerek Barajındaki yarımadada oluşturulan ve kentin gözde mekanlarından birisi haline gelen lavanta bahçesi, vatandaşların ziyaretine açıldı. Salıncakların, fotoğraf çekim alanlarının bulunduğu Çekerek Lavanta Bahçesi ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.