Lâdik Gölü alarm veriyor! Uzmanı uyardı: Büyük bir felaketle sonuçlanabilir
Yüzen adaların bulunduğu doğa harikası Ladik Gölü, kırmızı alarm veriyor. Havadan görüntülenen gölde çölü andıran manzaralar ortaya çıktı. Oldukça düşen su seviyesi nedeniyle dibi görünen Ladik Gölü ile ilgili Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, "Lâdik gölü tamamıyla kuruyabilir. Çünkü Lâdik Gölü'nün gelir-gider dengesi son yıllarda çok bozuldu" dedi.
Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'ndeki en önemli doğal göllerinden biri olan, yüzen adaları ve turna balığı ile ünlü Lâdik Gölü, kuraklıktan oldukça etkilendi. 870 dekarlık alanda bulunan gölün bazı bölümleri meraya dönüşerek hayvanlar otlamaya başladı. Gölde suların çekilmesiyle ortaya çatlayan toprak manzaraları çıktı. Göle renk katan binlerce pelikan kuşunun doğal yaşam alanı daraldı. Ladik Gölü ve pelikanlar havadan görüntülenerek kuraklığın boyutu gözler önüne serildi.