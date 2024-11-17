Leonid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek? Leonid meteor yağmuru Türkiye'de görülecek mi?

Leonid meteor yağmuru, genellikle saatte 10-15 meteor görülmesini sağlar, ancak her 33 yılda bir, yoğun bir meteor fırtınası şeklinde de görülebilir. Bu fırtına sırasında saatte binlerce meteor gözlemlenebilir. En parlak ve etkileyici meteor yağmurlarından biri olarak kabul edilen Leonid, genellikle Aslan takımyıldızından yayılıyormuş gibi görünür, bu nedenle ismi "Leonid"dir.