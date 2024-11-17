Leonid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek? Leonid meteor yağmuru Türkiye'de görülecek mi?

Leonid meteor yağmuru, her yıl Kasım ayında Dünya'nın Comet Tempel-Tuttle’ın kalıntılarından geçtiği sırada görülen bir meteor yağmurudur. Bu meteorlar, kuyruklu yıldızın bıraktığı küçük kalıntıların (toz ve kaya parçaları) Dünya atmosferine girmesiyle oluşur. Atmosferde sürtünme sonucu bu parçalar yanar ve gökyüzünde parlak ışık izleri bırakır, bu da kayan yıldızlar olarak gözlemlenir. Peki, Leonid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek? Leonid meteor yağmuru Türkiye'de görülecek mi?

Leonid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek? Leonid meteor yağmuru Türkiye'de görülecek mi? - 1

Leonid meteor yağmuru, genellikle saatte 10-15 meteor görülmesini sağlar, ancak her 33 yılda bir, yoğun bir meteor fırtınası şeklinde de görülebilir. Bu fırtına sırasında saatte binlerce meteor gözlemlenebilir. En parlak ve etkileyici meteor yağmurlarından biri olarak kabul edilen Leonid, genellikle Aslan takımyıldızından yayılıyormuş gibi görünür, bu nedenle ismi "Leonid"dir.

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Leonid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek? Leonid meteor yağmuru Türkiye'de görülecek mi? - 2

Leonid meteor yağmuru, her yıl Kasım ortasında zirveye ulaşır ve bu dönemde en iyi gözlemler yapılabilir. Ancak, gözlemler için temiz bir gökyüzü ve karanlık bir alan gereklidir çünkü şehir ışıkları izlenimini engelleyebilir.

Leonid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek? Leonid meteor yağmuru Türkiye'de görülecek mi? - 3

LEONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Leonidler, her yıl gerçekleşen bir olaydır ve Kasım başından 2 Aralık'a kadar görülebilir. Bu yıl Leonid meteor yağmurunun zirveye ulaşacağı zaman, 18 Kasım 2024 sabahı olacak.

Leonid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek? Leonid meteor yağmuru Türkiye'de görülecek mi? - 4

Ancak meteor yağmuru, gece boyunca aktif olacağı için gece yarısından sonra, özellikle 00:00 ile 05:00 arasında en iyi gözlemler yapılabilir. Bu saatlerde, gökyüzü kararmış olacak ve meteorlar daha belirgin şekilde görünecektir.

Leonid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek? Leonid meteor yağmuru Türkiye'de görülecek mi? - 5

LEONİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DE GÖRÜLECEK Mİ?

Meteor yağmuru, dünya genelinde, özellikle Kuzey Yarımküre'de, uygun hava koşullarında gözlemlenebilir. Türkiye'de de 18 Kasım sabahı ve o civarda, gökyüzü açık ve hava koşulları uygun olursa, Leonid meteorları görülebilir.

Leonid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek? Leonid meteor yağmuru Türkiye'de görülecek mi? - 6

Ancak, izleme için en iyi koşulların sağlanması için şehir ışıklarından uzak bir bölgeye gitmek, karanlık bir ortamda 20 dakika kadar gözlerinizi karanlığa alışacak şekilde beklemek gerekecek. Ayrıca, bu yılki Leonid yağmurunu izlerken, ayın %93'lük dolunay fazında olması ışık kirliliğine yol açabilir, bu da gökyüzü izleme deneyimini zorlaştırabilir.

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