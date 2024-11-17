Leonid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek? Leonid meteor yağmuru Türkiye'de görülecek mi?
Leonid meteor yağmuru, her yıl Kasım ayında Dünya'nın Comet Tempel-Tuttle’ın kalıntılarından geçtiği sırada görülen bir meteor yağmurudur. Bu meteorlar, kuyruklu yıldızın bıraktığı küçük kalıntıların (toz ve kaya parçaları) Dünya atmosferine girmesiyle oluşur. Atmosferde sürtünme sonucu bu parçalar yanar ve gökyüzünde parlak ışık izleri bırakır, bu da kayan yıldızlar olarak gözlemlenir. Peki, Leonid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek? Leonid meteor yağmuru Türkiye'de görülecek mi?
Leonid meteor yağmuru, genellikle saatte 10-15 meteor görülmesini sağlar, ancak her 33 yılda bir, yoğun bir meteor fırtınası şeklinde de görülebilir. Bu fırtına sırasında saatte binlerce meteor gözlemlenebilir. En parlak ve etkileyici meteor yağmurlarından biri olarak kabul edilen Leonid, genellikle Aslan takımyıldızından yayılıyormuş gibi görünür, bu nedenle ismi "Leonid"dir.