Leonid meteor yağmuru ne zaman? Leonid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi?

Her yıl, dünyanın dört bir yanındaki gökyüzü gözlemcileri, çarpıcı yıldız kaymalarıyla bilinen Leonid meteor yağmurunu heyecanla bekliyor. Leonid meteor yağmuru, sadece yoğunluğu ile değil, aynı zamanda zaman zaman beklenenden çok daha büyük "meteor fırtınaları" yaratabilmesiyle de ünlüdür. Bu tür fırtınalar, saatte binlerce meteorun gözlemlenmesine yol açabilir, ancak bu tür olaylar çok nadiren gerçekleşir. Yine de Leonid yağmuru, gökyüzü gözlemcileri için her yıl heyecan verici bir fırsat sunarPeki, Leonid meteor yağmuru ne zaman? Leonid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi?

Leonid meteor yağmuru ne zaman? Leonid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi? - 1

Leonid meteor yağmuru, her yıl Kasım ayında gerçekleşen bir gök olaydır. Bu meteor yağmuru, Dünya'nın, Halley Kuyruklu Yıldızı'nın ardında bıraktığı tozlu ve gazlı kalıntıların içinden geçerken ortaya çıkar. Bu kalıntılar, Dünya'nın atmosferine giren küçük parçacıklar şeklinde yağmur gibi düşer.

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Leonid meteor yağmuru ne zaman? Leonid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi? - 2

Leonid meteor yağmuru, adını, bu meteorlardan çok sayıda izlenebileceği belirli bir bölge olan Aslan Takımyıldızı (Leo) yönünden alır. Bu nedenle bu meteor yağmurunun meteorlara "Leonid" denir. Yani, Leonid yağmuru, Aslan Takımyıldızı'ndan "saat yönünde" (veya takımyıldızdan çıkan bir çizgi izler gibi) gözlemlenebilir.

Leonid meteor yağmuru ne zaman? Leonid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi? - 3

LEONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Bu yıl, Amerikan Meteor Topluluğu'na göre Leonidler 3 Kasım'dan 2 Aralık'a kadar aktif olacak . Kayan yıldızların bu hafta sonu, 16 Kasım gecesinden 17 Kasım sabahının erken saatlerine ve 17 Kasım sonundan 18 Kasım şafağına kadar zirveye ulaşması bekleniyor.



Leonid meteor yağmuru ne zaman? Leonid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi? - 4

Leonidler, saatte 158.400 mil hıza ulaşan dünyanın en hızlı yıllık meteor yağmurudur . Avrupa Uzay Ajansı'na göre, Dünya ve 55P/Tempel-Tuttle neredeyse zıt yönlerde hareket ettiğinden, meteorlar gezegenin atmosferiyle doğrudan çarpışır . En yüksek hızlarında, en iyi koşullar altında, Leonidler saatte yaklaşık 15 meteor üretir.

Leonid meteor yağmuru ne zaman? Leonid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi? - 5

LEONİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Evet, Leonid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilir. Yağmur, dünya genelinde görünür ve genellikle gece saatlerinde, özellikle takımyıldızı olan Leo'yu görebileceğiniz bir konumda, izlenebilir. Türkiye'de özellikle Kasım ortasında, temiz bir gökyüzü ve düşük ışık kirliliği ile gözlemler yapmak en iyi sonuçları verir. Yani, uygun hava koşulları sağlanırsa, Leonid yağmurunu Türkiye'den de izlemek mümkün olacaktır.

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