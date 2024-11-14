Leonid meteor yağmuru ne zaman? Leonid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi?

Leonid meteor yağmuru, adını, bu meteorlardan çok sayıda izlenebileceği belirli bir bölge olan Aslan Takımyıldızı (Leo) yönünden alır. Bu nedenle bu meteor yağmurunun meteorlara "Leonid" denir. Yani, Leonid yağmuru, Aslan Takımyıldızı'ndan "saat yönünde" (veya takımyıldızdan çıkan bir çizgi izler gibi) gözlemlenebilir.