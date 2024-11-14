Leonid meteor yağmuru ne zaman? Leonid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi?
Her yıl, dünyanın dört bir yanındaki gökyüzü gözlemcileri, çarpıcı yıldız kaymalarıyla bilinen Leonid meteor yağmurunu heyecanla bekliyor. Leonid meteor yağmuru, sadece yoğunluğu ile değil, aynı zamanda zaman zaman beklenenden çok daha büyük "meteor fırtınaları" yaratabilmesiyle de ünlüdür. Bu tür fırtınalar, saatte binlerce meteorun gözlemlenmesine yol açabilir, ancak bu tür olaylar çok nadiren gerçekleşir. Yine de Leonid yağmuru, gökyüzü gözlemcileri için her yıl heyecan verici bir fırsat sunarPeki, Leonid meteor yağmuru ne zaman? Leonid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi?
Leonid meteor yağmuru, her yıl Kasım ayında gerçekleşen bir gök olaydır. Bu meteor yağmuru, Dünya'nın, Halley Kuyruklu Yıldızı'nın ardında bıraktığı tozlu ve gazlı kalıntıların içinden geçerken ortaya çıkar. Bu kalıntılar, Dünya'nın atmosferine giren küçük parçacıklar şeklinde yağmur gibi düşer.