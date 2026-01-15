Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek. 8 yıllık davada yeni deliller
Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin dava yeniden görülecek. Yarınki duruşmada arama ve kurtarma çalışmalarına katılan AFAD personeli tanık olarak dinlenecek.
SES KAYITLARI DOSYAYA EKLENECEK
Ağrı'da 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin dava yeni deliller ışığında yeniden görülecek.
Ses kayıtlarına göre bir AFAD personeli, kayıp Leyla’yı tutulduğu kilerde canlı halde bulmuştu. Ancak sanıklardan biri "Biz zaten bırakacağız, çocuğa zarar verme niyetimiz yoktur." şeklinde sözlerle personeli ikna etti.
İlk davada küçük kızın amcasına “kasten öldürme” suçundan 4 yıl hapis cezası verildi. Diğer 6 sanık delil yetersizliğinden beraat etti.
Yargıtay, eksik araştırma yapıldığı ve dosyaya sonradan sunulan ses kayıtlarının değerlendirilmediği gerekçesiyle kararı bozmuştu.
O kayıtlarda, arama çalışmalarına katılan AFAD ekibinden bir kişinin Leyla’yı canlı bulmuş olabileceği belirtiliyordu.
Kayıtlarda, sanıklardan birinin kendisine müdahale ettiği ve konunun kapatıldığına dair ifadeler yer alıyordu.
16 Ocak'ta görülecek ilk duruşmada, AFAD personeli kayıtlarla ilgili tanık olarak dinlenecek.
Savcılığın yürüttüğü kapsamlı soruşturmanın sonuçları da dosyaya aktarılacak.
Ağrı'da 15 Haziran 2018'de kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeni, 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıkta bulunmuştu. Olayla ilgili kızın 2 amcası ve başka 5 şüpheli hakkında dava açılmıştı.