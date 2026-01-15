Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek. 8 yıllık davada yeni deliller

Ağrı'da 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin dava yeni deliller ışığında yeniden görülecek.

Ses kayıtlarına göre bir AFAD personeli, kayıp Leyla’yı tutulduğu kilerde canlı halde bulmuştu. Ancak sanıklardan biri "Biz zaten bırakacağız, çocuğa zarar verme niyetimiz yoktur." şeklinde sözlerle personeli ikna etti.