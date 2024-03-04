Leylek ile balıkçının dostluğu köye turist getirdi

Ailecek her yıl Yaren'i görmeye geldiklerini ifade eden ziyaretçilerden Melih Özırmak da Uluabat Gölü'nde tekne turlarına da katıldıklarını söyledi.



Herkesin Eskikaraağaç'ı görmesini tavsiye eden Özırmak, "Gökyüzünde leylek gördüğünüz zaman artık yazın başlangıcıdır ve bir dilek tutarsanız gerçekleşir. Kızımla beraber böyle dilek tutuyoruz. Her yıl dileklerimizin gerçekleşmesini umut ediyoruz. Bizim için keyifli bir deneyim." ​​​​​​​dedi.