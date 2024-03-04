Leylek ile balıkçının dostluğu köye turist getirdi
Bursa’nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz'la leylek Yaren, bu yıl da buluştu. 13 yıldır kesintisiz süren dostluk, herkesin ilgisini çekmeye başladı. Yaren Leylek, bu yıl da göçten geldi. Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi turzimi, "Yaren" leylek ve balıkçı Adem Yılmaz'ın buluşmasıyla hareketlendi.
Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle tanınan leylek Yaren'in, Bursa Eskikaraağaç'a beklenenden erken gelmesi mahalle sakinlerini sevindirdi.
Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi de olan Eskikaraağaç'ın sembolü haline gelen Yaren'i görmeye gelenler, yöresel ürünlerin yer aldığı işletmelerden alışveriş yapyor. Esnaf, köydeki ziyaretçi trafiğinden memnun.
Yaren leyleğin ardından diğer göçmen kuşların da gelmesiyle "Leylek köyü"ne ziyaretlerin artarak sürmesi bekleniyor.