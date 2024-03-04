Leylek ile balıkçının dostluğu köye turist getirdi

Bursa’nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz'la leylek Yaren, bu yıl da buluştu. 13 yıldır kesintisiz süren dostluk, herkesin ilgisini çekmeye başladı. Yaren Leylek, bu yıl da göçten geldi. Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi turzimi, "Yaren" leylek ve balıkçı Adem Yılmaz'ın buluşmasıyla hareketlendi.

Leylek ile balıkçının dostluğu köye turist getirdi - 1

Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle tanınan leylek Yaren'in, Bursa Eskikaraağaç'a beklenenden erken gelmesi mahalle sakinlerini sevindirdi.

Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi de olan Eskikaraağaç'ın sembolü haline gelen Yaren'i görmeye gelenler, yöresel ürünlerin yer aldığı işletmelerden alışveriş yapyor. Esnaf, köydeki ziyaretçi trafiğinden memnun. 

Yaren leyleğin ardından diğer göçmen kuşların da gelmesiyle "Leylek köyü"ne ziyaretlerin artarak sürmesi bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Leylek ile balıkçının dostluğu köye turist getirdi - 2

Balıkçı Adem Yılmaz, Yaren'in bu sene erken gelerek kendisine sürpriz yaptığını söyledi.

Yaren'in yuvasında eşini beklediğini aktaran Yılmaz, "Yaren leylek, bu yıl Adem amcasına sürpriz yaptı, 15 gün öncesinden geldi. Hiç tahmin etmiyorduk. Her zaman 15-20 Mart, o sıraları görüyorduk. Bize sürpriz yapmış oldu. Çok sevindik, çok heyecanlandım." dedi.

Leylek ile balıkçının dostluğu köye turist getirdi - 3

"TUTTUĞUM BALIKLARDAN İKRAM EDİYORUM"

Yaren sayesinde köyde ziyaretçi hareketliliği yaşandığını belirten Yılmaz, "Eşi geldikten sonra ikisiyle birden dostluğumuz devam edecek. Sabahleyin ben ağlarımı atıyorum. Gelip kayığıma konuyor. Tuttuğum balıklardan ona ikram ediyorum" dedi.

6 ay daha beraber olduklarını belirten Yılmaz Yaren'in gelmesiyle köyün neşelendiğini ve misafirlerin yoğun olarak köye geldiklerini belirtti.

Leylek ile balıkçının dostluğu köye turist getirdi - 4

"YAREN SAYESİNDE BİZ DE BURADA İŞ YAPIYORUZ "

Eskikarağaç Mahallesi'nde işletmecilik yapan Saliha Çetin, Yaren'i görmeye gelen ziyaretçiler sayesinde işlerinin yoğunlaştığını söyledi.

Yaren'in gelmesiyle mahallenin neşelendiğini anlatan Çetin, "Gelen Yaren'i soruyor. Yaren'in sayesinde biz de burada iş yapıyoruz, gözleme satıyoruz. Köyümüz Eskikaraağaç köyüydü, Yaren gelince köyün ismi bile değişti." dedi.

Leylek ile balıkçının dostluğu köye turist getirdi - 5

Ailecek her yıl Yaren'i görmeye geldiklerini ifade eden ziyaretçilerden Melih Özırmak da Uluabat Gölü'nde tekne turlarına da katıldıklarını söyledi.

Herkesin Eskikaraağaç'ı görmesini tavsiye eden Özırmak, "Gökyüzünde leylek gördüğünüz zaman artık yazın başlangıcıdır ve bir dilek tutarsanız gerçekleşir. Kızımla beraber böyle dilek tutuyoruz. Her yıl dileklerimizin gerçekleşmesini umut ediyoruz. Bizim için keyifli bir deneyim." ​​​​​​​dedi.

Leylek ile balıkçının dostluğu köye turist getirdi - 6

Köye gezmeye gelen ve tesadüfen Yaren leyleği gördüğünü anlatan ziyaretçi Rümeysa Çelikkıral ise "Köy çok güzel gerçekten. Şansımıza hava da güzel ve insanları çok sıcakkanlı. Çok konuşkanlar, çok yardımseverler. Yaren'i de gördük. Tekneyle tura çıktık. Yaren de çatıdaydı. Eşini bekliyormuş, öyle söylediler." dedi.

Leylek ile balıkçının dostluğu köye turist getirdi - 7
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