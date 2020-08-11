Leylekler için 3 mahalle elektriksiz kaldı

urumu fark eden Karacalar Mahallesi Muhtarı Arif Anar, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'a ve Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ekiplerine bilgi verdi. Bölgeye gelen ekipler, leyleklerin akıma kapılmaması için elektrikleri kesti.

Leyleklerin sabaha karşı uçarak bölgeden ayrıldığını anlatan Yavaş, "Memleketimizi korumak, kollamak, bölgemizdeki doğal yaşamı desteklemek, belediye olarak da bizim en büyük görevimiz. Doğal şehir, doğal varlıklarla çok daha güzel." diye konuştu.