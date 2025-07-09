LGS 2025 taban puanları listesi: Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi taban puanları

TERCİH YAPARKEN PUAN MI, YÜZDELİK DİLİM Mİ?

Soruların zoruluk seviyesine göre pualar yıdan yıla değişiklik gösterse de yüzdelik dilimlerde genellikle önemli farklar olmaz. Bu nedenle tercih esnasında yüzdelik dilimlere göre tercih yapmak faydalıdır.



Tercihler hazırlandıktan sonra veli tarafından imzalanır ve tercihler sisteme oku müdürlükleri tarafından girilerek onaylanır. Ayrıca öğrencinin kendi okulu dışında ilindeki herhangi bir okul müdürlüğünden de işlem gerçekleştirilebilir.