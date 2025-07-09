LGS 2025 taban puanları listesi: Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi taban puanları
2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları 11 Temmuz'da duyurulacak. Ardından öğrenciler Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi alternatiflerinden birini tercih edecek. 4 yıllık lise eğitimi için adaylar, kontenjan listesi açıklanacak liseler arasından tercihlerini yapacaklar. İyi bir gelecek planlaması için sayısal, sözel, eşit ağırlık yeteneklerine ve 2025 LGS puanlarına göre tercih işlemleri, liselerin taban puanları listesinden belirlenerek gerçekleşecek. Peki, LGS taban puanları belli mi, tercihler ne zaman başlıyor?
LGS tercih sürecine girecek öğrenciler, LGS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları gösteren kılavuza odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sürdürülen LGS sürecinde kılavuz, sonuçların açıklanması ardından ilan edilecek. Öğrenciler adrese dayalı ya da merkezi sınav puanı ile tercih işlemlerini yapabiliyor. İşte, e-Okul lise taban puanları 2025...