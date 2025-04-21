LGS 2025 tarihi: Liselere Geçiş Sistemi sınavı ne zaman, sınav yerleri hangi tarihte açıklanacak? LGS taban puanları
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2025 uygulaması için başvurular 2-11 Nisan tarihlerinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alındı. İlköğretim mezunu öğrencilerin lise eğitimleri için katılmak zorunda olduğu LGS'de adaylara iki oturumda toplam 90 soru soruluyor. Yanlış yanıtların doğru cevapları etkilediği LGS ne zaman? 2025 LGS ayın kaçında?
2025 LGS iki oturum halinde gerçekleşiyor. İlk oturumda öğrencilere sözel sorular yöneltilirken ikinci oturumda ise matematik ve fen olmak üzere sayısal sorular soruluyor. Sınav 09:30'da başlıyor. Sınavın ardından açıklanacak sonuçlarla beraber kontenjanlar da ilan edilecek. 14-24 Temmuz'da da tercih başvuruları alınacak. İşte, LGS takvimi...