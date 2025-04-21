LGS 2025 tarihi: Liselere Geçiş Sistemi sınavı ne zaman, sınav yerleri hangi tarihte açıklanacak? LGS taban puanları

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2025 uygulaması için başvurular 2-11 Nisan tarihlerinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alındı. İlköğretim mezunu öğrencilerin lise eğitimleri için katılmak zorunda olduğu LGS'de adaylara iki oturumda toplam 90 soru soruluyor. Yanlış yanıtların doğru cevapları etkilediği LGS ne zaman? 2025 LGS ayın kaçında?

LGS 2025 tarihi: Liselere Geçiş Sistemi sınavı ne zaman, sınav yerleri hangi tarihte açıklanacak? LGS taban puanları - 1

2025 LGS iki oturum halinde gerçekleşiyor. İlk oturumda öğrencilere sözel sorular yöneltilirken ikinci oturumda ise matematik ve fen olmak üzere sayısal sorular soruluyor. Sınav 09:30'da başlıyor. Sınavın ardından açıklanacak sonuçlarla beraber kontenjanlar da ilan edilecek. 14-24 Temmuz'da da tercih başvuruları alınacak. İşte, LGS takvimi...

TÜRKİYE HABERLERİ

LGS 2025 tarihi: Liselere Geçiş Sistemi sınavı ne zaman, sınav yerleri hangi tarihte açıklanacak? LGS taban puanları - 2

LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Öğrencilerin LGS sınav giriş belgeleri 04 Haziran 2025 tarihinde okul müdürlükleri tarafından alınacak ve mühürlendikten sonra adaylara teslim edilecek.

LGS 2025 tarihi: Liselere Geçiş Sistemi sınavı ne zaman, sınav yerleri hangi tarihte açıklanacak? LGS taban puanları - 3

LGS NE ZAMAN?

Liselere Geçiş Sistemi uygulaması 15 Haziran Pazar günü iki oturumda yapılacak. İlk oturum 09:30'da başlayacak, 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek.

Sınavın ikinci oturumu 11:30'da başlayacak, 40 soru yer alacak ve 80 dakika verilecek.

Öğrencilerin sınav yerinde en geç 09:00'da olmaları gerekiyor.

LGS 2025 tarihi: Liselere Geçiş Sistemi sınavı ne zaman, sınav yerleri hangi tarihte açıklanacak? LGS taban puanları - 4

LGS SONUÇ TARİHİ

Liselere Geçiş Sistemi sonuçları 11 Temmuz 2025 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan
edilecek.

Adaylar cevap anahtarlarına ve sonuçlara itirazlarını soruların, cevap anahtarlarının ve
sonuçların açıklanmasından en geç 5 gün içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yapabilcekler.

LGS TABAN PUANLARI

LGS 2025 tarihi: Liselere Geçiş Sistemi sınavı ne zaman, sınav yerleri hangi tarihte açıklanacak? LGS taban puanları - 5

2025 LGS TAKVİMİ

11 Temmuz 2025 - Kontenjan Tablolarının İlanı

14-24 Temmuz 2025 - Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların İşlemlerinin ve Kayıtlarının Tamamlanması

14-24 Temmuz 2025 - Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

4 Ağustos 2025 - Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi

4-6 Ağustos 2025 - Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

8 Ağustos 2025 - Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

8-12 Ağustos 2025 - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

14 Ağustos 2025 - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

15-21 Ağustos 2025 - Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

22 Ağustos 2025 - İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması

1-4 Eylül 2025 - Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

5 Eylül 2025 - Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

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