LGS günü (2 Haziran) toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'da toplu ulaşıma LGS düzenlemesi

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi öğrenciler ve görevli öğretmenler toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını merak ediyordu. Millî Eğitim Bakanlığınca 2 Haziran'daki Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezî sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okulda 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezi ve 11 okuldaki 35 salonda yapılacak. Peki, LGS günü toplu taşıma ücretsiz mi, kimlere ücretsiz?

LGS günü (2 Haziran) toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'da toplu ulaşıma LGS düzenlemesi - 1

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ile Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-YDUS) girecek öğrenciler ve sınav görevlileri, pazar günü toplu ulaşımı ücretsiz kullanabilecek.

Her iki sınav için geçerli ücretsiz toplu ulaşımdan faydalanmak isteyenlerin, sınav belgeleri veya görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak.


TÜRKİYE HABERLERİ

LGS günü (2 Haziran) toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'da toplu ulaşıma LGS düzenlemesi - 2

KİMLER ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA UYGULAMASINDAN FAYDALANABİLECEK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarında geçerli olacak imkandan öğrenci ve sınav görevlileri yararlanabilecek.

LGS günü (2 Haziran) toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'da toplu ulaşıma LGS düzenlemesi - 3

2 SAAT ÖNCEDEN BAŞLAYACAK

Sınavın 2 saat öncesinden başlayan ücretsiz ulaşım imkanı, sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar devam edecek.

Öğrencilerin sınav konsantrasyonunu koruması için de İBB Zabıta Daire Başkanlığı, gürültü şikayetlerine müdahale edecek. Ayrıca dikkati dağıtacak hiçbir çalışmanın yapılmaması ve tüm şantiyelerin iş programlarını sınav saatine göre programlaması konusunda dikkatli olunacak.


LGS günü (2 Haziran) toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'da toplu ulaşıma LGS düzenlemesi - 4

Öte yandan, İETT, Avrupa Yakası'nda 23 hatta 28, Anadolu Yakası'nda ise 47 hatta 86 olmak üzere toplam 114 ek sefer planladı.

Şehir Hatları ise normal seferlere ek olarak saat 06.45 Bostancı ve 07.20 Büyükada kalkışlı seferler düzenleyecek.

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