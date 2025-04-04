LGS için geri sayım başladı: Uzmanlardan adaylara öneriler

Liselere Giriş Sınavı'na yaklaşık iki buçuk ay kaldı. Sınava katılacaklar için son başvuru tarihi 11 Nisan. Peki öğrenciler, kalan süreci nasıl değerlendirmeli? Sınavda ağırlıklı olarak hangi soru tipleri bekleniyor? Bu soruların yanıtı ve daha fazlası haberimizde...

LGS için geri sayım başladı: Uzmanlardan adaylara öneriler - 1

ÖĞRENCİLER KALAN SÜREYİ NASIL DEĞERLENDİRMELİ? 

Milyonlarca öğrenci için geri sayım başladı, başvurular sürüyor. Liselere Giriş Sınavı'na katılacaklar için son başvuru tarihi 11 Nisan. Sınava yaklaşık 2 buçuk ay var. Bu sürenin doğru değerlendirilmesi gerekiyor. Eğitim uzmanı Onur Soğuk öğrencilere önerilerde bulundu.

Kalan süreyi sınava kazandıracak aylar olarak nitelendiren Eğitim uzmanı Onur Soğuk, genel tekrar ve soru çözümlerine başlayan adayların bu süreçte çalışmalarını artırarak daha şanslı olacaklarını vurguladı.

Bol bol soru çözmenin önemli olduğunu söyleyen Soğuk, "Bu soruları da bilinçli bir şekilde çözmeleri gerekiyor. Örneğin girmiş oldukları denemelerde yapmış oldukları hatalar üzerinden ya da soru bankalarında çözmüş oldukları hatalar üzerinden konu tekrarı yapmaları lazım. Takıldığını hissettiği konuyla alakalı konu tekrarını yapması gerekiyor." uyarısında bulundu.

Geçmiş yıllarda LGS'De çıkmış soruların çözülmesinin önemli olduğunu vurgulayan Soğuk, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek sorular var. Onlar da gayet güzel sorular ve sınava yakın sorular. Onları da mutlaka öğrencilerin çözmeleri gerekiyor. " dedi.

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LGS için geri sayım başladı: Uzmanlardan adaylara öneriler - 2

LGS'DE UZUN METİNLİ SORULAR İÇİN ÖNERİLER NELER?

Son yıllarda, uzun metinli soru sayısı artışta. Üstelik bu soru tipleri sadece sözel testlerde değil, sayısallarda da sıklıkla görülüyor.

Uzun paragraflı sorularla Türkçe, Fen, Matematik ve Sosyal testinde de karşılaşıldığını belirten Soğuk, "Özellikle son dönem yeni nesil sorularla birlikte yeni nesil öğrencilere de baktığımız zaman Fen ve Matematik daha eğlenceli gelebiliyor. Özellikle rakamlarla uğraşmak sayılarla uğraşmak. Ama bir metni okumak bir metnin içine girmek oradan çıkarımda bulunup soruyu çözmek zor gelebiliyor. Dolayısıyla öğrencilerimizin kalan süreçte mutlaka metinli sorular özellikle Türkçe branş denemelerindeki metinli soruları çok daha fazla çözmeleri lazım ve orada olayın içine girmeleri lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Sadece metinli soruları çözmenin de yetmeyeceği uyarısında bulunan Soğuk, "Sözcük dağarcığı noktasında da maalesef öğrencilerimizin çok büyük eksiklikleri var. Yani kelime anlamlarını bilmiyorlar. Dolayısıyla da metinli soruları çözerlerken de kelime dağarcığı artırabilmek adına mutlaka anlamını bilmedikleri sözcükleri, anlamını bilmedikleri deyimler noktasında da kendilerini geliştirmeleri lazım." diye konuştu.

LGS için geri sayım başladı: Uzmanlardan adaylara öneriler - 3

LGS SÜRESİNİ DOĞRU KULLANMAK İÇİN NASIL HAZIRLIK YAPILMALI? 

Deneme testlerini öğrencileri kendilerini değerlendirmeleri açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Soğuk, "Öğrencilerimizin şu anda girmiş oldukları denemelerde özellikle sürelerini de tespit edebilmeleri açısından hem evde girdiklerinde hem kurumlarda girdiklerinde mutaka artık bir süre tutarak denemelerini çözmeleri lazım. Hatta sınav süresinin tamamını tutup özellikle Türkçe testini kaç dakikada bitirebiliyorlar. Fen testini kaç dakikada bitirebiliyorlar. Bununla alakalı da kendi zamanlarını tutacak şekilde bir çalışmaya girmeleri lazım ki sınav anında süre açısından sıkıntı yaşamasınlar." uyarısında bulundu.

LGS için geri sayım başladı: Uzmanlardan adaylara öneriler - 4

LGS'YE PSİKOLOJİK OLARAK NASIL HAZIRLANILMALI?

Sınavın psikolojik boyutunun da çok önemli olduğunu belirten Soğuk, "Özellikle de sınav anındaki rahatlık çok önemli. Sınav anında rahat olan öğrenciler, psikolojisini idare edebilen öğrenciler. Gerçekten çok başarılı bir şekilde sınavlarından çıktılar. Mesela deneme sınavlarında düşük notları olan öğrenciler o rahatlığı sınavda kazandıkları zaman çok daha yüksek puanlar elde edebildiler. Ya da tam tersi deneme sınavlarında yüksek alan öğrenciler sınav anında psikolojilerini ayarlayamadıkları için kırılgan oldukları için düşebildiler." dedi.

Heyecanı kontrol etmenin sınavda başarıyı artırdığını vurgulayan Soğuk, "Burada en iyi yöntem, öğrencilerin kendilerini bilmesi lazım. Kendilerini tanıması lazım . Sınav anında nerede heyecanlanabilirler, hangi test onları daha çok zorlayabiliyor. Denemeler sadece doğru yanlış tespit etmek açısından önemli değil. Bu heyecan psikolojiyi kontrol etmek açısıdan da önemli." uyarısında bulundu.

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