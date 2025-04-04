LGS için geri sayım başladı: Uzmanlardan adaylara öneriler
Liselere Giriş Sınavı'na yaklaşık iki buçuk ay kaldı. Sınava katılacaklar için son başvuru tarihi 11 Nisan. Peki öğrenciler, kalan süreci nasıl değerlendirmeli? Sınavda ağırlıklı olarak hangi soru tipleri bekleniyor? Bu soruların yanıtı ve daha fazlası haberimizde...
ÖĞRENCİLER KALAN SÜREYİ NASIL DEĞERLENDİRMELİ?
Milyonlarca öğrenci için geri sayım başladı, başvurular sürüyor. Liselere Giriş Sınavı'na katılacaklar için son başvuru tarihi 11 Nisan. Sınava yaklaşık 2 buçuk ay var. Bu sürenin doğru değerlendirilmesi gerekiyor. Eğitim uzmanı Onur Soğuk öğrencilere önerilerde bulundu.
Kalan süreyi sınava kazandıracak aylar olarak nitelendiren Eğitim uzmanı Onur Soğuk, genel tekrar ve soru çözümlerine başlayan adayların bu süreçte çalışmalarını artırarak daha şanslı olacaklarını vurguladı.
Bol bol soru çözmenin önemli olduğunu söyleyen Soğuk, "Bu soruları da bilinçli bir şekilde çözmeleri gerekiyor. Örneğin girmiş oldukları denemelerde yapmış oldukları hatalar üzerinden ya da soru bankalarında çözmüş oldukları hatalar üzerinden konu tekrarı yapmaları lazım. Takıldığını hissettiği konuyla alakalı konu tekrarını yapması gerekiyor." uyarısında bulundu.
Geçmiş yıllarda LGS'De çıkmış soruların çözülmesinin önemli olduğunu vurgulayan Soğuk, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek sorular var. Onlar da gayet güzel sorular ve sınava yakın sorular. Onları da mutlaka öğrencilerin çözmeleri gerekiyor. " dedi.