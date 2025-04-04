LGS için geri sayım başladı: Uzmanlardan adaylara öneriler

LGS'DE UZUN METİNLİ SORULAR İÇİN ÖNERİLER NELER?

Son yıllarda, uzun metinli soru sayısı artışta. Üstelik bu soru tipleri sadece sözel testlerde değil, sayısallarda da sıklıkla görülüyor.



Uzun paragraflı sorularla Türkçe, Fen, Matematik ve Sosyal testinde de karşılaşıldığını belirten Soğuk, "Özellikle son dönem yeni nesil sorularla birlikte yeni nesil öğrencilere de baktığımız zaman Fen ve Matematik daha eğlenceli gelebiliyor. Özellikle rakamlarla uğraşmak sayılarla uğraşmak. Ama bir metni okumak bir metnin içine girmek oradan çıkarımda bulunup soruyu çözmek zor gelebiliyor. Dolayısıyla öğrencilerimizin kalan süreçte mutlaka metinli sorular özellikle Türkçe branş denemelerindeki metinli soruları çok daha fazla çözmeleri lazım ve orada olayın içine girmeleri lazım." değerlendirmesinde bulundu.



Sadece metinli soruları çözmenin de yetmeyeceği uyarısında bulunan Soğuk, "Sözcük dağarcığı noktasında da maalesef öğrencilerimizin çok büyük eksiklikleri var. Yani kelime anlamlarını bilmiyorlar. Dolayısıyla da metinli soruları çözerlerken de kelime dağarcığı artırabilmek adına mutlaka anlamını bilmedikleri sözcükleri, anlamını bilmedikleri deyimler noktasında da kendilerini geliştirmeleri lazım." diye konuştu.